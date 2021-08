Lite Oppini Zorzi, Karina Cascella ad Alba Parietti “Fatti i fatti tuoi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e tra di loro è nata una splendida amicizia. Tante sono state le dediche e le dimostrazioni di affetto che i due ex gieffini si sono rivolti in questi mesi ma negli ultimi giorni qualcosa sembrerebbe essere cambiata. Zorzi e Oppini infatti sembrerebbero aver litigato e in molti in queste ore stanno esprimendo i loro pareri sulla questione. Tra questi anche Karina Cascella la quale con molta sincerità ha espresso il suo pensiero tirando anche in ballo la mamma di Oppini ovvero la famosa Alba Parietti. Ma, quali sono state le sue parole?

La lite tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

L’amicizia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha fatto sognare moltissime persone. I due, che all’interno della casa più spiata d’Italia si sono trovati anche diverse volte a discutere, hanno sempre dimostrato di essere molto uniti e di volersi molto bene. In questi mesi hanno spesso cercato l’occasione per potersi incontrare e durante tali occasioni hanno condiviso immagini e video con i fan contenti di vederli ancora insieme e uniti. Nelle ultime settimane i fan più attenti avevano notato che qualcosa non andasse più bene tra i due e la conferma è arrivata pochi giorni fa quando Tommaso Zorzi ha deciso di togliere il segui a Francesco su Instagram.

Il commento di Karina Cascella

In tanti hanno commentato la vicenda, tra questi il diretto interessato ovvero Francesco Oppini e la madre Alba Parietti. E poi ancora la celebre ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella la quale ha semplicemente risposto a delle domande che le sono state rivolte da alcuni follower. E lo ha fatto con molta sincerità, caratteristica questa che contraddistingue il suo carattere. “Cosa penso della lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Vi dico la verità non so cosa sia accaduto… però litigare via social anche no, dai. Specie dopo aver decantato una fortissima amicizia, non è una cosa carina”, queste le parole della Cascella.

Il pensiero dell’opinionista sull’intervento di Alba Parietti

Come affermato poc’anzi tra coloro che sono intervenuti sulla vicenda vi è stata anche la mamma di Francesco Oppini ovvero Alba Parietti. E proprio a proposito dell’intervento della celebre showgirl, opinionista, conduttrice televisiva ed ex attrice italiana la Cascella ha affermato “Poi la mamma di Oppini ci fosse una volta si facesse gli affari suoi. Non sia mai non si parli di lei anche in questa situazione. Queste cose mi fanno molto ridere, sono sincera”.