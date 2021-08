Aurora Ramazzotti, senza freni “Sono figlia di genitori divorziati che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del noto cantante Eros Ramazzotti, è molto attiva e seguita sui social. Proprio su Instagram rispondendo ad una serie di domande che le sono state rivolte dai follower la ragazza ha parlato di come si sente ad essere la figlia di genitori divorziati. Ma, quali sono state nello specifico le sue parole?

La particolare domanda di un follower ad Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è solita utilizzare i social per condividere immagini della propria quotidianità in compagnia del fidanzato e del loro gatto. Ma non solo, molto spesso condivide anche delle bellissime immagini in compagnia di mamma Michelle, papà Eros e le sorelline e fratellini nati dalle successive unioni dei genitori. Con molta naturalezza e sincerità la ragazza è solita anche rispondere alle domande che le vengono rivolte da parte dei follower. E proprio uno di questi le ha posto una domanda molto particolare alla quale la 24enne ha risposto senza particolari problemi. “È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?”, questa la domanda rivolta da un utente alla giovanissima Aurora Ramazzotti.

La risposta della figlia di Eros e Michelle

La domanda che il follower ha rivolto ad Aurora Ramazzotti è davvero molto particolare e soprattutto invita a riflettere. La ragazza però senza alcun problema ha risposto affermando “Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore. Io credo che il bambino se ne accorga. Per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione li sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… No.”. Aurora Ramazzotti anche in questo caso ha dimostrato di essere una ragazza molto intelligente ma ciò che l’ha spinta a dare questa risposta è stata sicuramente la sua personale esperienza. La Ramazzotti ha infatti concluso affermando “Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore”.

Il rapporto con i fratellini

Aurora Ramazzotti è una figlia innamorata dei suoi genitori ma non solo. La ragazza è anche molto legata al marito della madre, l’imprenditore Tomaso Trussardi, e all’ex moglie di Eros ovvero Marica Pellegrinelli. Grande è inoltre l’amore che nutre per le sorelline Sole e Celeste, figlie di Michelle e Tomaso. E per Raffaella Maria e Gabrio Tullio, figli di Eros e Marica Pellegrinelli. A proposito del rapporto con le sorelline e con il fratellino ecco che Aurora ha dichiarato “In realtà con loro mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere. Ma li vivo come dei nipotini”.