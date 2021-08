Estate in diretta, terribile gaffe in studio, Roberta Capua fa finta di non aver sentito ma …

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la programmazione di Estate in diretta, ovvero il programma condotto da Roberta Capua e da Gianluca Semprini. Il programma sembrerebbe che stia avendo un successo davvero straordinario. In queste settimane sono andate in onda diverse puntate del programma che di fatto è la versione estiva de La vita in diretta che va in onda, invece, durante tutta la stagione invernale e che è stata condotta lo scorso anno da Alberto Matano. Ebbene, sembrerebbe che nel corso della puntata di Estate in diretta andata in onda lo scorso 3 agosto, un ospite in studio si sia reso protagonista di una gaffe piuttosto clamorosa. Ma di cosa si tratta?

Estate in diretta, gaffe clamorosa in studio

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che nel corso della puntata di Estate in diretta andata in onda il 3 agosto, ci sia stato un ospite in studio che ad un certo punto si è reso protagonista di una vera e propria gaffe clamorosa. Pare che fossero stati mandati in onda tutta una serie di servizi realizzati dai vari inviati del programma che si trovavano in giro per l’Italia tra le principali spiagge del nostro paese. Ad un certo punto, è stato proprio durante un collegamento effettuato con Giuseppe Di Tommaso che è avvenuto l’impensabile.

Cosa è accaduto durante la puntata?

L’inviato si trovava sulla spiaggia di Grottammare nelle Marche. Ad un certo punto, è avvenuto un qualcosa che sicuramente non è passato inosservato. Si tratterebbe di un siparietto molto simpatico avvenuto tra l’inviato ed una signora del posto. In realtà quest’ultima non era semplicemente una signora che si trovava in spiaggia, ma era stata eletta proprio la più bella della spiaggia. Durante questo siparietto molto divertente e simpatico però, un ospite in studio pare che abbia fatto una gaffe. “Lei è stata eletta la più bella della spiaggia”, questo quanto dichiarato dall’inviato.

Il commento poco carino dell’ospite in studio

A quel punto in studio ci sarebbero stati alcuni commenti e nello specifico si è sentito il commento di uno degli ospiti presenti in studio, il quale non è stato poi così tanto clemente e carino con la signora. “La più bella? Pensa la più brutta.” Questo il commento quindi dell’ospite presente in studio, che molto probabilmente pare fosse Marcello Cirillo. Utilizziamo il condizionale perché ovviamente non è stato ripreso dalle telecamere, ma pare che in quella puntata ed in quel momento l’unico ospite in studio fosse soltanto lui. I due conduttori, Roberta Capua e Gianluca Semprini, però pare che abbiano fatto finta di non sentire e pare che siano passati subito ad altro.