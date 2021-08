Michelle Hunziker nella bufera “Chi pensa alle tue figlie?” e lei dà una risposta che asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker, come tutti i personaggi vip, è molto amata ma anche molto criticata. C’è chi l’accusa di ridere troppo, chi di essere troppo magra e chi di ritoccare le foto. Ma Michelle ha spiegato che non se la prende più a differenza degli inizi quando rimaneva male perchè ha capito che tutto gira attorno alla notorietà e che purtroppo fa parte del gioco.

Sui social attaccano la Hunziker “ma chi pensa alle tue figlie?”

Michelle Hunziker, sempre al centro dell’attenzione, nel bene e nel male, recentemente è stata attaccata sui social perché c’è qualcuno che ha messo in discussione il tempo che lei dedica alle sue figlie avute da Tomaso Trussardi, Celeste e Sole.

Su Instagram, vedendole sempre occupata con il suo lavoro, qualcuno le ha chiesto: “Chi pensa alle tue bimbe quando non ci sei?“. E la Hunziker, senza scomporsi, ha chiesto alle sua bambine: “Bimbe, chi è che pensa a voi quando la mamma non c’è e lavora?” e le bambine hanno risposto “Il papà!“.

E, a proposito del gossip ha detto che: “Fa parte del gioco, non mi dà per niente fastidio. Sono abituata“.

E poi ha aggiunto: «Sono vaccinata anche contro il gossip. Crisi con Tomaso? No, è la mia estate più felice».

E poi in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha detto a proposito delle voci su una crisi con il marito: «Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie».

E, ancora: «Mio marito ama la montagna. Le nostre estati ormai sono in vetta: adoriamo quei luoghi».

Michelle Hunziker parla dei vaccini contro la pademia

E, sui vaccini contro la pandemia, ha detto: «Ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di “coscienza” intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità».

E sul tempo che deciso di dedicare per tutelare le donne vittime di violenza ha detto: «Ho intrapreso un percorso di arti marziali e mi sto appassionando molto perché non ti insegnano solo una “tecnica” ma cambiano il tuo spirito, ti danno una forma di sicurezza che si rispecchia persino nel portamento. Sto già sognando di poter mettere a disposizione di tutte le donne quello che imparerò».

E sulla domanda se non è mai stanca con tanti impegni ha risposto: «Sì, certo! A volte sento il bisogno di silenzio e di relax … Chiedo a Tomaso di prendere tutta la famiglia e andare a Bergamo. Io mi godo mezza giornata a casa da sola. Mi basta leggere, mangiare per terra davanti a una serie tv, dormicchiare. Cose semplici che mi ricaricano. Poi li raggiungo. Visto? Sono umana anch’io!».