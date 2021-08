Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Gianmarco Onestini “Non lui in tv perchè c’è bisogno di professionisti”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, poco alla volta si è fatto spazio nel mondo della televisione. Il giovane ha da poco concluso la sua esperienza in Spagna nel reality show Supervivientes dove si è classificato al secondo posto. Ma nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le parole espresse da Maurizio Costanzo il quale con molta sincerità ha appunto espresso il suo parere sul ragazzo. Ma, quali sono state nello specifico le parole del noto giornalista?

La carriera di Gianmarco Onestini in televisione

Gianmarco Onestini ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione come ospite nei programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso. Successivamente ha partecipato al Grande Fratello Nip come concorrente e in seguito a questo ha poi preso parte a vari reality show in Spagna. Tra questi Supervivientes, ovvero la versione spagnola del noto reality show di Canale 5 L’isola dei famosi. Proprio a Supervivientes Onestini ha fatto molto parlare di sé ed è riuscito ad entrare nel cuore dei telespettatori arrivando ad aggiudicarsi il secondo posto. Il fratello di Luca Onestini sembrerebbe quindi attraversare un momento d’oro per la sua carriera e sembrerebbe anche essere intenzionato a continuare il suo percorso nel mondo della televisione a differenza del fratello che invece ha scelto di dedicarsi agli studi avendo come sogno quello di diventare un dentista affermato.

La critica di una lettrice sul settimanale Nuovo

Se da una parte sono in molti ad apprezzare la carriera televisiva di Gianmarco Onestini ecco che allo stesso tempo vi è chi non è particolarmente d’accordo. Ad esempio una lettrice del settimanale Nuovo ha scritto alla rubrica tenuta da Maurizio Costanzo esprimendo il suo disappunto. Nello specifico queste le sue parole “Ora che Gianmarco è arrivato secondo a Supervivientes pensa che per lui comincerà una nuova carriera tv in Italia? Dovremmo smetterla di dare spazio ai mezzi vip solo perché fanno un reality”.

La risposta di Maurizio Costanzo

La lettrice del noto settimanale non sembrerebbe quindi essere d’accordo con la strada intrapresa dal giovane Onestini definendolo addirittura un mezzo vip. A tali parole Maurizio Costanzo, che si è sempre contraddistinto per la sua sincerità, ha risposto dandole ragione. “Mi trova d’accordo. Senza nulla togliere a Gianmarco Onestini, credo che la tv abbia bisogno di professionisti”, queste nello specifico le parole espresse dal marito di Maria De Filippi ovvero colei che ha fatto conoscere al grande pubblico il fratello LucaOnestini. Come reagirà Gianmarco a tali parole?