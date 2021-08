Francesco Oppini racconta la sua infanzia e rivela “Quando mia madre …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata davvero speciale ed infatti a distanza di alcuni mesi dall’ultima puntata molti dei concorrenti continuano a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Tra questi vi troviamo anche Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, il quale nelle scorse settimane ha rilasciato un’intervista a Verissimo nella quale ha rivelato alcuni dettagli sulla sua infanzia parlando di quanto sia stato difficile per lui crescere come figlio di due genitori famosi. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

L’intervista di Francesco Oppini a Verissimo

Francesco Oppini è uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. All’interno del reality il giovane si è fatto conoscere ed apprezzare per la sua simpatia e tanti sono stati i momenti belli e divertenti che lo hanno visto protagonista. Il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini è stato uno dei tanti intervistati durante l’ultima stagione di Verissimo e proprio la sua intervista è stata tra le più amate dai telespettatori e non solo. L’ex concorrente del Grande Fratello vip si è infatti raccontato sotto diversi aspetti ed ha anche parlato della sua famiglia e di quanto per lui sia stato complicato crescere con due genitori molto famosi. Ma non solo, Francesco Oppini ha anche parlato della sua vita privata e della voglia di diventare padre.

La presenza di mamma Alba Parietti nella sua vita

Alba Parietti è una delle donne più importanti della televisione italiana. Fin dal suo esordio si è fatta molto apprezzare oltre che per la sua bravura anche per la sua bellezza. E proprio a proposito di questo ecco che Francesco Oppini nel corso dell’intervista concessa a Verissimo ha raccontato anche alcuni imbarazzanti episodi che riguardano il periodo in cui lo stesso frequentava ancora la scuola. Oppini ha nello specifico raccontato “Quando mia mamma si presentava a scuola, nel massimo della sua bellezza, io cercavo di scappare perché partivano i cori da stadio”.

La voglia di diventare padre

Francesco Oppini è un opinionista sportivo e venditore di auto che negli ultimi mesi è finito al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello vip. L’uomo da diversi anni è legato ad una bellissima ragazza di nome Cristina Tomasini con la quale sogna di avere dei figli. Durante l’intervista a Verissimo proprio mamma Alba ha fatto il suo ingresso in studio rivelando di avere il desiderio di diventare nonna. A tali parole Francesco ha risposto affermando “Diventare padre è una cosa che voglio fare prima dei 40 anni”.