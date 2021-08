Don Matteo, Nathalie Guetta al veleno contro Simone Di Pasquale: “L’hai fatto solo perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sul set di Don Matteo 13, tutti sono al lavoro per regalare, per la prossima stagione nuovi episodi che certamente piaceranno, come al solito, al pubblico di fedelissimi della serie che non si perde neppure una puntata. Ormai sappiamo che è ufficiale che ci sarà, gradualmente e nel modo più indolore possibile la sostituzione di Don Matteo alias Terence Hill con Raoul Bova che impersonerà Don Massimo. Sulle prime, tante sono state le contestazioni ma non ci sono dubbi che il pubblico saprà affezionarsi anche a questo nuovo personaggio che avrà il volto del bravissimo attore .

Nathalie Guetta risponde a Simone Di Pasquale

Nathalie Guetta, qualche edizione fa di Ballando con le stelle partecipò al programma ballando in coppia con il bravissimo ballerino e insegnante, Simone Di Pasquale, con il quale è rimasta molta amica. I due, in coppia, sono piaciuti tantissimo e lei si è dimostrata davvero tanto brava.

Nathalie Guetta, che è di origini francesi, all’interno di Don Matteo impersona, in modo magistrale, la perpetua Natalina che con Don Matteo, fino ad oggi impersonato da Terence Hill e al Maresciallo Cecchini a cui dà il volto il bravissimo Nino Frassica, sono i personaggi più amati che sono nella fiction fin dall’inizio.

Il motivo del battibecco abbastanza ironico tra Nathalie e Simone Di Pasquale è scaturito quando lui, sui social, l’ha invitata a Formentera dove sta trascorrendo le vacanze ma lei gli ha risposto così: “Io non posso venire perché non sono in vacanza come te, sono a lavorare a Spoleto. E secondo me tu ci hai invitati perché sapevi che stavamo lavorando, quindi senza prenderti la responsabilità concreta del fatto che saremo venuti”.

Milena Miconi delusa per essere stata esclusa dalla 13esima edizione di Don Matteo 13

Un personaggio che è rimasto molto male per essere stato escluso dalla 13esima edizione di Don Matteo è Milena Miconi. L’attrice, che impersonava Laura Respighi, moglie del capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna ha dichiarato: “Non sono riuscita a comprendere la scelta di far morire Laura Respighi”.

E poi, a proposito dell’esclusione al provino anche della figlia, ha detto: “Quando le hanno inviato la sceneggiatura, in un dialogo con il capitano si parlava della morte del mio personaggio. E’ stato facile tirare le somme. Mia figlia poi non ha superato il provino. Ha solo 19 anni e forse era troppo piccola per quel personaggio”.

Invece, a proposito del rapporto con Flavio Insinna ha detto: “Gli ho inviato un messaggio per fargli i complimenti”.