Fedez attacca Emma e lei risponde: “Stai sereno” e lo rimette al posto suo

Fedez lo conosciamo sia per essere il cantante che in tantissimi amano ma anche per il suo modo di essere sempre schietto e diretto che dice ciò che pensa e che non teme le reazioni alle sue affermazioni. E’ certamente molto sicuro di sé e non le manda a dire.

Qualche giorno fa ha detto su i concerti di Emma Marrone qualcosa che ha dato fastidio ai fan della cantante salentina e, poichè questi ultimi hanno iniziato ad attaccarlo lui ha chiesto aiuto alla stessa Emma che è intervenuta mettendolo elegantemente al posto suo. Vediamo cosa è accaduto.

Fedez critica i concerti di Emma Marrone

Fedez, durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di cui è protagonista con Luis Sal, ha, in qualche modo, criticato i concerti di Emma Marrone perché ha raccontato di essere andato ad uno di questi e di essersi molto stupito che i ragazzi che erano là non si scatenavano sulle note delle canzoni di Emma ma erano seduti e composti. Il rapper ha raccontato: “Io mi ricordo una volta, non pensavo esistessero i concerti da seduto. Sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere”.

E poi ha continuato: “Boh… Ed erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo… erano più robe pop… però balli comunque, non lo so”.

Dopo questo racconto e le sue affermazioni che in qualche modo erano di critica ai concerti di Emma e ai suoi fans, i follower di Emma si sono scatenato attaccandolo duramente tanto che lui ha risposto così: “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male. Emma, aiutami tu”.

La risposta di Emma Marrone: “Fedez, stai sereno!”

Fedez ha dunque addirittura chiamato Emma per essere aiutato a calmare gli animi dei follower e la cantante salentina non ha tardato a rispondergli, andandogli certamente in soccorso ma, nello stesso tempo, mettendolo elegantemente al suo posto. Emma gli ha risposto così: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez”.