“Tale e Quale Show”, Malgioglio una furia contro Carlo Conti “Ora mi fai parlare …”, cala il gelo in studio

Ieri, venerdì 22 ottobre, è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti.

In giuria, come al solito, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e poi un imitatore di Platinette.

La serata è stata molto piacevole e i concorrenti, tutti bravissimi, chi più chi meno, hanno regalato una puntata davvero molto godibile. A ravvivare il tutto, la giuria con i suoi commenti e voti ma, chi più di tutti come al solito ha regalato quella vena di colore e di frizzante è stato Cristiano Malgioglio che, sempre vero e schietto, ha alzato sempre un po’ di “polverone”.

Cristiano Malgioglio contro Carlo Conti “Tu mi ha voluto a Tale e quale show e ora mi fai parlare”

Ieri sera a Tale e quale show si sono esibiti tutti i concorrenti e, fra questi, Alba Parietti che ha imitato Amanda Lear.

Terminata l’esibizione, Carlo Conti ha dato la parola, uno alla volta, a tutti i giurati e anche a Cristiano Malgioglio che, fino ad ora, ha sempre stroncato le esibizioni della Parietti e anche ieri sera non si è smentito e le ha detto, fingendo di essere al telefono: “Sto parlando con Amanda Lear che mi ha detto che sta cercando un’ambulanza e non la trova perché le hai fatto venire la febbre a 40″.

E poi Malgioglio voleva aggiungere altro ma Carlo Conti ha provato a dare la parola anche agli altri giurati e così Malgioglio, spazientito, gli ha detto: “Carlo, tu mi ha voluto a Tale e quale show e ora mi fai parlare”.

A Carlo Conti non sarà proprio piaciuta questa frase così dura perché si è un pò irrigidito ma si è limitato a dire“Che serata!” e poi, con il suo solito fare diplomatico e professionale, è andato avanti.

Il pubblico di Tale e quale show in piedi per Francesca Alotta

Ieri sera si è assistito a delle grandissime performance, Ciro Priello che ha imitato Michael Jackson, I Gemelli di Guidonia che hanno impressionato tutti cantando “Grande Amore” de Il volo, e poi Francesca Alotta che ha imitato Mia Martini cantando “E non finisce mica il cielo”.

Dopo l’esibizione di Francesca Alotta, Malgioglio ha detto: “La voce di Mia Martini era graffiante e dolorosa, che la paragono a quella di Édith Piaf per la grande interpretazione. Anche se io avrei sforzato di più la parte finale, mi hai fatto venire i brividi”. Anche Loretta Goggi si è detta entusiasta e le ha fatto molti complimenti: “Mi hai lasciato veramente senza parole, non era un pezzo facile, sei stata bravissima” mentre Giorgio Panariello ha detto: “Per me la tua esibizione di stasera vale il tuo “Tale e Quale Show”.