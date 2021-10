Selvaggia Lucarelli al veleno contro Wanda Nara “Dopo due …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quanto accaduto tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha appassionato davvero il pubblico italiano e non solo. Nei giorni scorsi mi sembrava che la loro storia d’amore fosse finita ed anche nel peggiore dei modi. Se da una parte molti giornali parlavano di una crisi e addirittura di divorzio, dall’altra parte i due non facevano altro che scambiarsi delle dediche e pubblicare foto che li ritraevano in atteggiamenti piuttosto intimi. Per questo motivo in molti si sono sentiti quasi presi in giro. Una vera e propria stoccata nei confronti di Wanda Nara e Mauro Icardi è arrivata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista pare che abbia parlato ed abbia voluto dire la sua sulla coppia. Cosa avrà dichiarato?

Wanda Nara e Maurico Icardi, interviene Selvaggia Lucarelli

Si è parlato di un tradimento di Mauro nei confronti della moglie Wanda e del fatto che i due fossero pronti a divorziare. I dettagli di questa vicenda, sono stati poi chiariti dalla stessa Wanda sui social, dove ha pubblicato un post chiarificatore. Pare che la showgirl avesse confermato il fatto che i due fossero pronti a divorziare e pare che avessero già firmato i documenti del divorzio. Poi, Wanda sarebbe ritornata sui suoi passi e questo è il motivo per cui hanno sono iniziati a circolare delle foto.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli contro Nara

“Perfetto. Dopo due settimane di sceneggiata a cui non ha creduto nessuno con epiteti rivolti solo all’amante di lui e non a lui, Wanda Nara scrive l’ultima pagina del manuale Messaggi diseducativi for dummies annunciando la pace così: Non ho niente se non sono con lui”. Questo il post di Selvaggia Lucarelli, la quale poi ha continuato nell’esprimere il suo punto di vista. “E certo. Siamo niente, fuori dalla coppia. Adesso attendo che so, l’elogio della violenza domestica e poi”, si Mauro è un pò vivace, ma pure voi, con quelle gonne corte“. Questo ancora quanto dichiarato da Selvaggia, la quale ha lanciato una vera e propria stoccata contro Wanda la quale non sembra abbia deciso di replicare a questo duro attacco.

In molti pensano che la storia del “divorzio” sia una trovata pubblicitaria

In realtà sono in tanti a non aver creduto a quanto accaduto tra Wanda Nara ed il marito Icardi, però è anche vero che i due non hanno di certo bisogno di farsi pubblicità. E voi, cosa pensate possa essere accaduto?