Jimmy Ghione nella bufera, pubblica una foto e il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Gli inviati di Striscia la notizia, in questo periodo, stanno vivendo giorni poco facili, prima Valerio Staffelli che ha realizzato il servizio della consegna del Tapiro d’oro ad Ambra dopo la fine della storia con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri è stato molto criticato per aver infierito su una donna che soffriva, fino a subire addirittura minacce di morte e ora Gimmy Ghione che ha pubblicato una foto di Barbara D’Urso struccata e il web, in queste ore lo sta massacrando. Vediamo cosa è accaduto.

Jimmy Ghione posta una foto di Barbara D’Urso struccata e il web lo massacra

Ieri uno degli inviati storici di Striscia la notizia, Jimmy Ghione ha postato una foto di Barbara D’Urso senza trucco e ha aggiunto la seguente didascalia: “Quando salta la luce”.

E se qualcuno ha sorriso di tale battuta, qualcun’altro non l’ha presa affatto bene, anzi i più si sono ribellati e gli hanno risposto commentando così: “L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere!“, e qualcun altro: “Trovo questo post pietoso anche se non amo la d’Urso. Lei è un piccolo, piccolo uomo”.

Striscia la notizia prende di mira Barbara D’Urso

Qualche sera fa anche il tg satirico più amato in Italia aveva preso di mira la conduttrice di Pomeriggio 5 in occasione di un’ospitata di Irene Pivetti, ex presidente della Camera che oggi è indagata per il reato di frode in pubbliche forniture.

L’accusa sostiene che la Pivetti avrebbe fatto arrivare dalla Cina migliaia di mascherine non a norma con il fine di metterle sul mercato.

Il conduttore di Striscia, Friscia ha detto: “Vi do una notizia dall’interno nel senso che viene dallo studio accanto. A Pomeriggio 5 era ospite Irene Pivetti e a un certo punto Barbara d’Urso, indispettita dalle risposte, ha esclamato ‘non diciamo fesserie’”. E l’altro conduttore, Lipari: “Giustamente la Pivetti si è arrabbiata: ma come, siamo a Pomeriggio 5 e non diciamo le fesserie? Ma è la base, è proprio il format del programma”.

Ma Barbara D’Urso aveva detto agli altri ospiti che sostenevano che all’inizio della pandemia c’era una gran confusione e nessuno sapeva bene cosa si stava provando ad affrontare: “Non diciamo fesserie stiamo parlando di un giro d’affari di 23 milioni di euro per mascherine non a norma. Le persone sono morte per questo”.