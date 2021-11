La vita in diretta, Alberto Matano mai visto così: “Io non centro nulla …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, nella puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha voluto fare un chiarimento e lo ha fatto con estrema sincerità.

Vediamo cosa ha detto e cosa è accaduto.

A La vita in diretta Alberto Matano chiarisce: “Non è colpa mia se Bianca Gascoigne è stata eliminata a Ballando”

Ieri Alberto Matano a La vita in diretta, nella parte dedicata a Ballando con le stelle ha tenuto a fare una precisazione a cui lui teneva parecchio. Infatti, Matano ha detto: “A proposito di haters, non sapete quanti messaggi ho ricevuto per aver assegnato il tesoretto a Memo Remigi” e poi ha aggiunto: “Volevo ricordare che c’è anche il televoto e non è colpa mia se Bianca Gascoigne è stata eliminata…”.

E, infine, ha concluso così: “Mi dispiace … Questo lo volevo dire per tutti coloro che mi hanno inviato messaggi sabato”.

Anna Pettinelli rivela ad Alberto Matano: “Io ha avuto minacce di morte sul mio telefono”

Anche Anna Pettinelli ha rivelato che non è facile fare il giudice nei programmi televisivi così seguiti, infatti, ha detto: “Ho ricevuto minacce di morte per un voto dato ad un concorrente di Amici”

E poi ha spiegato: “Non è affatto facile fare il giudice. Io, per un voto dato ad un ragazzo, ho ricevuto minacce di morte tramite telefono”.

E poi, ancora: “Tutti bravi a fare i giudici buonisti con il sorriso … Fare il giudice non è per niente facile. Sono tutti bravi a sorridere e a fare i buonisti”.

E, ancora: “Se sei lì devi avere il coraggio di metterci la faccia e dire la tua, accettando le conseguenze. Io faccio questo ad Amici, motivo per il quale ho minacce di morte sul mio telefono.

Sono stata minacciata per un brutto voto dato ad un concorrente”.

Anna Pettinelli ad Amici, dove riveste il ruolo di insegnante di canto, si scontra spesso con i suoi allievi, con quelli degli altri professori, soprattutto con Rudy Zerbi con il quale, a volte, lo scambio di idee è così acceso che si rasenta una vera e propria lite.

Ma poi i giudici, che quest’anno sono, per il canto: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi e per il ballo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, dietro le quinte hanno un rapporto sereno e, spesso si fanno fotografare tutti insieme sorridenti.