Elisa Isoardi ricorda la sua esperienza a Ballando con le stelle e Guillermo Mariotto le lancia una frecciatina

Elisa Isoardi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana, una delle più importanti di casa Rai. L’abbiamo vista diversi anni al timone di una delle trasmissioni più amate dagli italiani, ovvero La prova del cuoco. E’ subentrata ad Antonella Clerici e per diverso tempo ha condotto questo programma in modo davvero sorprendente. Poi la Rai ha deciso di chiudere la trasmissione ed Elisa si è ritrovata senza un programma. Ha comunque preso parte all’Isola dei famosi anche se la sua avventura è finita dopo poco tempo per via di un infortunio all’occhio. Ma non finisce qui, visto che lo scorso anno ha preso parte anche a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, in coppia con Raimondo Todaro. E’ stata proprio la sua partecipazione al programma di Milly che ha dato modo alla Isordi di far parlare di se. In questi giorni è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In ed ha rilasciato delle importanti dichiarazioni. Di cosa si tratta?

Elisa Isoardi ospite a Domenica in da Mara Venier

Elisa Isoardi nei giorni scorsi, come abbiamo visto, è stata protagonista della puntata di Domenica in andata in onda domenica 28 novembre 2021. Pare che la conduttrice abbia parlato di tante cose, compresa la sua esperienza all’interno del programma di Milly Carlucci. Nel ricordare questa entusiasmante avventura, sembra che uno dei giudici del programma abbia colto l’occasione per lanciare alla conduttrice una frecciatina.

La frecciatina velenosa di Guillermo Mariotto e il riferimento al flirt con Raimondo Todaro

Stiamo parlando di Guillermo Mariotto il quale prima ancora che Elisa iniziasse a parlare ha tuonato dicendo “Come l’ha vissuto Elisa…”. E’ sembrato a tutti palese il fatto che Mariotto si riferisse al flirt che Elisa ha avuto con Raimondo Todaro. Ad ogni modo la conduttrice non ha “voluto” cogliere la provocazione molto probabilmente ed avrebbe continuato a parlare della sua esperienza.

Il ricordo della sua esperienza a Ballando

“No bellissimo perché poi è un gruppo; quindi, ancora oggi quando li rivedo mi sembra di ritornare indietro tipo collegio, tipo scuola. Quindi vivi quella cosa, quell’aggregazione… poi hai una routine, un’abitudine…”. Queste le parole della Isoardi. Il riferimento a questa presunta storia tra la conduttrice ed il ballerino siciliano pare fosse inevitabile ed a mettere il dito nella piaga è stato proprio lui, Mariotto.“Ma quando ballava sul letto… quella che ha ballato meglio sul letto, sì, è lei. Quel balletto sul letto… perché ballare sul letto morbido è difficilissimo. Non lo ricordate? È stato grandioso”. Questo ancora quanto aggiunto dal giudice.