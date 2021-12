Maurizio Costanzo diretto su Katia Ricciarelli “Lei è al Gf VIp perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli da diversi mesi ormai è una concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. È stata comunque una delle protagoniste principali di questa edizione del reality di Mediaset ed è anche molto amata dai telespettatori. Di lei in questi giorni se ne è parlato nella rubrica televisiva che è curata da Maurizio Costanzo e che va sul Magazine Nuovo. Ma cosa è stato detto dalla stessa?

Katia Ricciarelli finisce al centro delle critiche

Nello specifico sembra che a parlare del soprano sia stata una lettrice e telespettatrice, la quale ha inviato a Maurizio Costanzo una mail parlando della stessa ed anche di questa edizione del Grande Fratello vip.“La vedo al centro di beghe degne di una scolaresca…Non credo sia stato un grande affare partecipare a questo programma…” . Questo parte della mail scritta proprio dalla lettrice, una signora di Caltanissetta. Maurizio Costanzo pare che dopo aver ricevuto questa email abbia voluto commentare e fare anche un chiarimento riguardo Katia Ricciarelli e la sua partecipazione al reality.

Il commento di Maurizio Costanzo “Sta li perchè è lavoro”

“Non deve pensare che Katia Ricciarelli stia nella Casa perchè ama farsi riprendere…L’ex di Pippo Baudo sta lì perchè è un lavoro che garantisce entrate…”. Queste le parole nello specifico dichiarate da Maurizio Costanzo sul Magazine Nuovo, continuando ad interloquire con la signora di Caltanissetta sottolineando come un programma come il Grande Fratello vip sicuramente fa comodo un po’ a tutti, ovviamente da un punto di vista economico ed è per questo motivo che in tanti comunque decidono di parteciparvi.“Fa comodo ai tanti personaggi che partecipano…” , ha aggiunto ancora il marito di Maria De Filippi.

“Fa comodo a tutti”, Maurizio Costanzo parla del reality più famoso di casa Mediaset

Non è di certo una novità il fatto che il Grande Fratello sia comunque una vetrina piuttosto importante soprattutto per i nuovi personaggi che vogliono emergere e sperano di trovare un posto nel mondo dello spettacolo. E’ anche una vetrina importante però, per alcuni personaggi che magari in questi anni sono rimasti nell’ombra e che attraverso il reality riescono a rinfrescare la propria popolarità ed a tal riguardo Maurizio fa l’esempio di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino che sono entrate all’interno della casa soltanto da pochi giorni. Insomma, c’è un motivo ben specifico per cui i Vip prendono parte a questo programma molto popolare.