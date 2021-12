Giulia Salemi al veleno su Alex Belli “Prende tutti in giro perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli e Soleil Sorge stanno facendo davvero parlare tanto della loro amicizia, anche se ormai abbiamo capito tutti che si tratta di qualcosa di più. Lo scorso lunedì è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello vip e sembra che si sia parlato ancora una volta di questa relazione davvero speciale tra l’attore e l’influencer. Come sappiamo, ogni puntata del Grande Fratello viene commentata da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ovvero la sorella di Tommaso, al Gf Vip Party. Ebbene, sembra proprio che Giulia ed il fidanzato Pierpaolo Pretelli che sono stati due concorrenti della scorsa edizione del reality di Canale 5 abbiano voluto commentare quanto sta accadendo tra l’attore e Soleil ed inevitabilmente del triangolo che si è venuto a creare anche con la moglie dell’attore Delia Duran. Ma cosa hanno detto?

Gf Vip party, si parla del triangolo amoroso tra Alex, Soleil e Delia Duran

Ebbene sembra proprio che la conduttrice del Grande Fratello vip party ovvero Giulia Salemi pare abbia voluto esprimere il suo pensiero riguardo questo triangolo Amoroso. Giulia avrebbe sostenuto che al posto di Delia Duran sarebbe sicuramente entrata in casa ed avrebbe fatto di tutto per portare via il marito.

Il punto di vista di Giulia Salemi

“Trovo il triangolo fra Alex, Soleil e Delia sbagliato. Delia avrebbe dovuto dire subito a Soleil che era gelosa e invece hanno voluto fare le “bad girl”. Alex ha detto alla moglie: “‘stai tranquilla” e il giorno dopo ha dato il bacio artistico a Soleil. Se lo avesse fatto Pierpaolo sarei entrata nella Casa e avrei sfondato tutto! Preferirei che Alex dicesse a Delia: “Non ti amo più, mi sono innamorato di Soleil”. Così prende in giro tutti, compreso il pubblico“. Questo il commento di Giulia Salemi che ha fatto ben capire il suo punto di vista aggiungendo, come qualsiasi persona innamorata avrebbe sicuramente pensato e detto le stesse cose. Effettivamente in molti si chiedono il perché Delia non sia più intervenuta in studio e non abbia fatto nulla per evitare che il marito andasse avanti in questa relazione nata con Soleil all’interno della casa.

Il commento di Pierpaolo Pretelli

Anche Pierpaolo Pretelli sembra che abbia voluto dire la sua, anche se in modo più vago ed ha aggiunto che secondo lui Alex all’interno della casa non riuscirà a reprimere i sentimenti per Soleil. “Se secondo noi è vero il feeling tra Alex e Soleil al GF Vip? Secondo me c’è chimica e non solo artistica, si piacciono. A me sembra chiaro che c’è qualcosa.Se Alex dovesse rimanere nella Casa, prima o poi ci cascherebbe, non puoi trattenere le emozioni così a lungo. […] Che c’è da dire? Direi che le immagini parlano chiaro e io spero che Delia Duran non torni nella Casa”. Questo ancora quanto aggiunto da Pierpaolo Pretelli parlando proprio di Alex.