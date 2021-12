Antonella Clerici, l’ex compagno Eddy Martens parla di cosa è accaduto durante la loro storia e dice: ““Ho la nausea al solo ricordo”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici accanto al compagno Vittorio Garrone ha trovato finalmente tanta pace e serenità dopo una vita sentimentale abbastanza burrascosa. La Clerici, che è stata sposata per ben due volte, ha avuto anche un compagno, Eddy Martens che le ha dato una figlia Maelle oggi quindicenne.

Oggi la vita di Antonella Clerici è felice e serena e pare che insieme al suo compagno attuale stia anche pensando ai fiori d’arancio che per la Clerici sarebbero assaporati per la terza volta. Anche la sua storia con il papà di Maelle è stata molto importante e i due si sono lasciati per incomprensioni caratteriali ma pare che Eddy Martens per molto tempo dopo la fine della loro storia l’abbia rimpianta a lungo. Ormai il rapporto tra loro due è sereno dopo i primi tempi di grandi tensioni e Malle vede il padre ogni volta che vuole.

Eddy Martens sulla sua relazione con Antonella Clerici dice: “Se ci penso mi viene ancora la nausea”

Eddy Martens vive in Belgio e si occupa di barber shop. E’ fidanzato con Carmen Carrasco e sembra abbia trovato la sua serenità.

Eddy Martens e Antonella Clerici si conobbero nel 2006 durante un viaggio della Clerici in Marocco e poi lui si traferì in Italia per vivere con Antonella anche se all’epoca si parlava di lui come di un toy boys avendo 13 anni meno della Clerici.

Tempo fa Eddy rilasciò un’intervista a DiPiù e disse che soffriva ancora per la fine della sua storia d’amore.

Poi, in seguito, rilasciò un’altra intervista al settimanale Chi e disse che all’epoca della sua storia fu molto criticato anche perché Antonella gli aveva trovato un posti tra gli autori dei suoi programmi.

Disse che gli italiani lo avevano massacrato di offese per il lavoro datagli dalla Clerici e, a questo propositi disse: “Ho la nausea al solo ricordo” .

Eddy Marten e il rapport con Maelle

Eddy Marten ha un bellissimo rapporto con la figlia Maelle e lui vorrebbe vivere in Italia proprio per stare più vicino alla figlia della quale sente un’incredibile mancanza.

Antonella Clerici su rapporto padre figlia ha detto: “Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante … ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata”.