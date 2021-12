I Fatti Vostri, Anna Falchi diretta sul collega: “Io e Salvo Sottile…”

0 SHARES Condividi Tweet

È un momento di grande successo, nella sfera lavorativa, per la famosa e amatissima attrice Anna Falchi che ormai da diverse settimane si trova alla guida di un programma di grande successo intitolato “I Fatti Vostri” insieme ad un altro bravissimo giornalista e conduttore televisivo ovvero Salvo Sottile. Il programma Rai è infatti riuscito ad ottenere risultati incredibili a proposito dei quali si è espressa proprio Anna Falchi nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Nuovo TV. Intervista nel corso della quale ha fatto anche delle particolari rivelazioni. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Grande successo per Anna Falchi con il programma ‘I Fatti Vostri”

Se In un primo momento erano in tanti ad avere dei dubbi su come Anna Falchi potesse condurre un programma ecco che con il trascorrere delle settimane tutto sembra essere cambiato, e ogni dubbio sembra essere sparito. Anna Falchi è infatti riuscita a dimostrare di essere oltre che una bravissima e bellissima attrice anche una brava conduttrice in grado di sorprendere tutti. I Fatti Vostri è infatti riuscito a registrare degli ascolti record tenendo incollati alla televisione circa un milione di spettatori e ottenendo quindi il 9% di share.

L’esperienza in televisione come conduttrice

Proprio la conduttrice si è espressa sui successi ottenuti con I Fatti Vostri e durante una recente intervista concessa a Nuovo Tv ha parlato proprio di questa nuova esperienza in televisione. “All’inizio di questa nuova avventura, io e Salvo Sottile avevamo un po’ i fucili puntati. In coppia siamo una novità, ma è andata bene. Gli ascolti ci premiano, segno che piacciamo agli spettatori”, queste nello specifico le parole espresse da Anna Falchi. La conduttrice ha poi proseguito svelando qual è il segreto che si nasconde dietro a tale successo e affermando “Mi ritengo molto fortunata, perché in diretta c’è un’adrenalina incredibile, ci divertiamo e i miei colleghi sono tutte persone risolte: ognuno ha il suo spazio ben definito”.

Le parole sullo staff de I Fatti Vostri

Anna Falchi nel corso dell’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv ha quindi rivelato di essere molto soddisfatta dei risultati ottenuti. Ma soprattutto non ha perso l’occasione per esprimere delle belle parole nei confronti di tutti coloro che si trovano al suo fianco in questa nuova esperienza in televisione. E a proposito della squadra de I Fatti Vostri la Falchi ha simpaticamente affermato “Siamo una squadra di moschettieri al servizio di Michele Guardì.”