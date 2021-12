Selvaggia Lucarelli, il compagno Lorenzo Biagiarelli senza freni: “Una cafonata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta molto parlando nelle ultime ore di Lorenzo Biagiarelli, giovane chef spesso ospite di “E’ sempre mezzogiorno” il programma condotto da Antonella Clerici. Nello specifico lo chef ha condiviso nelle scorse ore un post sui social affermando di essersi lasciato andare ad una vera e propria “cafonata“. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Lorenzo Biagiarelli spiazza tutti sui social e fa parlare di sé

Lorenzo Biagiarelli sta facendo molto parlare di se nelle ultime ore, soprattutto in seguito alla pubblicazione di un post nel quale è stato lui stesso ad ammettere di aver esagerato. Ma in che cosa? Il noto Food Blogger e chef si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico il giovane ha raccontato di essersi concesso uno sfizio molto particolare nel corso di una tranquilla serata in casa. Qualcosa di non semplice che lo stesso ha definito assolutamente fuori dal comune.

Il post dello chef sui social

Biagiarelli ha nello specifico raccontato ai suoi followers di aver scelto di preparare un piatto davvero molto particolare. Una scelta speciale ma allo stesso tempo definita dallo stesso bizzarra. “Ieri avevo voglia di una cafonata ma allo stesso momento ero in preda ai sensi di colpa per un weekend ad altissimo tasso lipidico. Così mi sono fatto qualche paninetto che potremmo chiamare ‘pulled sogliola”. Queste nello specifico le parole con cui lo chef ha iniziato il suo lungo post proseguito poi con una spiegazione della ricetta. Nello specifico ha raccontato di aver fatto appassire a lungo 2 cipolle precedentemente tagliate a fette insieme ad uno spicchio d’aglio tritato, un filo d’olio ed una noce di burro. Ha poi proseguito affermando di aver cotto il tutto a fuoco lento utilizzando il coperchio e di aver aggiunto anche un bicchiere di vino fino a quando “sono diventate un po’ marroncine e tenerissime”.

La ricetta

Il giovane chef ha quindi voluto condividere con i suoi follower la ricetta preparata durante una tranquilla serata in casa. L’uomo ha infatti continuato affermando di aver successivamente salato e tolto la cipolla dal tegame e dopo aver fatto ciò ha proseguito “Nel grasso residuo ho cotto quattro etti di sogliola, un paio di minuti per lato, coprendola poi con la cipolla, spappolandola un po’ con il cucchiaio e aggiungendo alla fine il succo di un limone intero. A fuoco vivace finché il fondo di cottura non sia bello legato, quindi in mezzo ai paninetti al latte che giacevano in dispensa”. Ha poi concluso il suo post precisando “Mi sono sentito cafone ma senza sensi di colpa”