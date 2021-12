Ballando con le stelle, la Lucarelli lancia una frecciata al veleno ad Arisa che risponde a tono e la zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno di questa ultima edizione di Ballando con le stelle che si è conclusa esattamente nella serata di ieri, sabato 18 dicembre 2021, abbiamo avuto modo di conoscere ancora meglio Arisa. Stiamo parlando di una delle cantanti più importanti del nostro paese. Nel programma di Milly Carlucci ha fatto coppia con Vito Coppola, con il quale pare che ci sia stato anche un certo feeling. Ad ogni modo, pare proprio che la cantante abbia dimostrato ancora una volta di essere particolarmente schietta e sincera e di non avere assolutamente peli sulla lingua. Infatti, nel corso della serata di ieri Arisa ha voluto fare una confessione piuttosto spiazzante dopo essere stata tra l’altro punzecchiata dalla nota Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto?

Ballando con le stelle, la confessione spiazzante di Arisa

Ebbene, sembra che nel corso della puntata di ieri sera di Ballando con le stelle la nota cantante Arisa abbia fatto, ad un certo punto, una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Tutto sarebbe nato da una sorta di frecciatina lanciata da Selvaggia Lucarelli la quale avrebbe sottolineato il fatto che la cantante abbia più volte preso parte al Festival di Sanremo. È stato proprio a quel punto che Arisa ha fatto intendere perfettamente di essere stata esclusa dal prossimo Festival 2022. “L’ho fatto per 8 volte. Avrei voluto farlo anche quest’anno e poi invece niente.. capita”.

La cantante esclusa da Sanremo 2022? Le parole di Arisa

Alle parole di Arisa, sono seguite quelle di Selvaggia Lucarelli la quale avrebbe ribattuto dicendo “Sei stata esclusa come i Jalisse?”. Ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta di Arisa, la quale avrebbe semplicemente detto “No, loro ci sono andati una sola volta io varie volte quindi anche basta, ogni tanto ci si riposa.” Intanto, proprio nelle scorse settimane la cantante ha presentato il suo nuovo disco e pare che abbia ballato a Ballando con le stelle sulle note di una sua canzone.

Momento di imbarazzo in studio per Milly Carlucci

Nel corso della puntata finale di ieri sera la giornalista Laura Chimenti pare che abbia chiesto ad Arisa il motivo per cui avesse chiamato il suo album “Ero romantica”. A quel punto, Arisa non ho potuto che essere ancora una volta sincera ed ha in qualche modo messo in imbarazzo la conduttrice Milly Carlucci. “Significa ‘Erotico Romantica’ lo volevo chiamare ‘Por*o romanza’ ma Milly Non me l’avrebbe permesso. Io sono molto romantica.” queste le parole della cantante, mentre Milly Carlucci non ha potuto che sciogliersi in una risata piuttosto imbarazzata.