La vita in diretta, Mara Venier senza freni: “Mi ha insultata” e Matano resta di ghiaccio, grande imbarazzo in studio

Ieri, mercoledì 22 dicembre è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito, da Alberto Matano.

Ospite è andata Mara Venier, grande amica del giornalista calabrese, perché voleva presentare la canzone e il video, di cui lei è la protagonista, che è stata lanciata in questi giorni.

La canzone è del grandissimo amico di Mara Venier, Shel Shapiro e la canzone si chiama La leggenda dell’amore eterno.

In studio Matano, la Venier Mara e gli altri ospiti hanno chiacchierato e poi Mara Venier ha svelato che in una puntata di Domenica In di alcuni anni fa lei aveva cantato con Maurizio Vandelli e Shel Shapiro e poi ha detto: “Sono stata insultata per tutto il video, mi hai insultata, ma la verità era che eri geloso perché cantavo con Vandelli.”

Il racconto era divertente e la Venier se la rideva di gusto nel ricordarlo e svelarlo.

Poi zia Mara ha detto a Matano che le chiedeva chi fossero gli ospiti della sua prossima Domenica In: “Non c’è tempo per elencarti gli ospiti di Domenica In devi chiudere la trasmissione”.

Poi la Venier, tornando seria, ha detto che: “L’amicizia con Shel Shapiro dura da tanti anni”.

Mara Venier mette in imbarazzo Alberto Matano

Mara Venier e Alberto Matano hanno ricordati che qualche anno fa avevano cantato insieme la bellissima canzone di Claudia Mori “Buonasera dottore” e hanno mandato in onda il video che li vedeva cantare insieme, oltre al giudice di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni. Alberto Matano si è molto vergognato di farsi rivedere nelle vesti di cantante e ha detto: “Mi sto vergognando come un ladro…ma va bene”, stando al gioco.

Mara Venier è molto amica di Alberto Matano e spesso ha raccontato che lui è a cena a casa sua.

La Venier, che è una grandissima professionista, in questi giorni sta lavorando a fatica perchè molti della sua squadra sono a casa con il covid e così qualche giorno fa ha detto: “Questa mattina abbiamo avuto degli imprevisti. Purtroppo, qualcuno è risultato positivo, la mia squadra è praticamente decimata, nel senso che siamo rimasti in tre, però io sono qua, vado avanti. Spero che tutto vada bene per i miei ragazzi, abbraccio Stefano, un abbraccio a tutti quelli che sono andati a casa e ci guardano a casa”.

In tempo di pandemia è davvero difficile portare avanti i progetti lavorativi in tv che saltano all’improvviso per le varie positività.