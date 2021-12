Rita Dalla Chiesa fuori di sè sui social “Mai …”, il popolo del web le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa la conosciamo tutti per essere una nota showgirl, una tra le più amate di sempre. Rita Dalla Chiesa la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice, la quale vanta sicuramente una carriera davvero molto importante, iniziata nel lontano 1983 in Rai. Ha condotto inizialmente alcune trasmissioni per ragazzi. E’ stata legata ad uno dei conduttori più amati di sempre, ovvero Fabrizi Frizzi. In queste ore, la conduttrice pare sia stata sotto i riflettori per aver detto la sua su una recente usanza. La conduttrice in realtà, si sarebbe scagliata contro questa usanza piuttosto attuale ed ha espresso il suo parere sui social network. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Rita Dalla Chiesa, presenza fissa nel programma Fuori dal coro

In questi anni Rita Dalla Chiesa ha dimostrato in diverse occasioni di essere una donna piuttosto sincera ed ha affrontato delle tematiche piuttosto serie e importanti. Non soltanto in diverse occasioni si è mostrata combattiva, ma ha dimostrato di non avere paura di niente e di nessuno. In queste settimane, l’abbiamo vista presente nella trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano che va in onda su Rete 4. In realtà, la conduttrice è una opinionista fissa di questo programma.

La conduttrice commenta una tradizione ormai in disuso

Ebbene, sembra che la nota conduttrice si sia espressa in questi giorni su una tradizione che purtroppo in questi anni sarebbe andata un pò in disuso. Di questo ne ha voluto parlare in un post che ha pubblicato su Twitter. In molti sembra abbiano voluto commentare anche se i pareri sono stati piuttosto contrastanti. Il tema trattato effettivamente era molto particolare ed era inevitabilmente che i commenti fossero diversi l’uno dall’altro. “Ma nessuno in tv dice più Buon Natale?”. Questa la domanda che si sarebbe posta Rita ovviamente con un tono polemico.

Il post polemico, i commenti al post

“Sento dire Buone Feste, Buone vacanze, Buone Festività”. “Ma si e’ sempre detto Buon Natale. Che ci sta succedendo? Mai diventare pecore…”. Con queste parole la conduttrice ha concluso il suo intervento. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, mentre alcuni follower sono stati d’accordo con lei, altri invece si sono mostrati in disaccordo. “Sono atea, mi va bene anche buone feste“, avrebbe scritto un utente che quindi non ha gradito il post della conduttrice.