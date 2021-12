Isola dei famosi, Ilary Blasi diretta su Soleil Sorge, non la vuole nel cast

0 SHARES Condividi Tweet

Non appena finirà il programma il Grande Fratello vip, inizierà un altro reality di casa Mediaset. Stiamo parlando proprio de L’Isola dei Famosi che vedrà alla conduzione ancora una volta Ilary Blasi. Nonostante manchino ancora diversi mesi sembra che la conduttrice abbia già iniziato a lavorare ed abbia iniziato a mettere a punto il cast ed i vari concorrenti.

L’Isola dei famosi 2022, si pensa già all’inizio del programma

La conduttrice insieme alla produzione stanno anche già pensando a tutte le attività che i naufraghi dovranno svolgere durante la loro permanenza sull’isola. Ovviamente ancora non sono stati diffusi dei nomi relativi ai possibili naufraghi, ma sarebbero già iniziati alcuni provini. Le uniche notizie certe sono il fatto che Ilary Blasi sarà alla conduzione ed è stata confermata dallo stesso Piersilvio Berlusconi.Sembra che sia stato confermato anche Massimiliano Rosolino che tornerà come inviato dell’Isola per il secondo anno consecutivo nonostante,comunque l’anno scorso sia stato parecchio criticato.

Ecco alcuni nomi dei possibili naufraghi

Stando ad alcune indiscrezioni che sono state lanciate da Gabriele Parpiglia, potrebbero esserci stati alcuni contatti tra la produzione e l’atleta russa Olga Plachina. Quest’ultima è conosciuta per essere la moglie di Aldo Montano che da qualche giorno è uscito dalla casa del Grande Fratello vip. Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi in Honduras potremmo anche ritrovare Luigi Oliva ovvero un noto napoletano che pare sia particolarmente famoso nel settore delle auto di lusso. Il suo nome è stato associato a quello di Pamela Prati perché pare che siano stati insieme fino a poco tempo fa. E poi ancora secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal settimanale Vero potrebbero esserci possibilità di trovare sull’Isola Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi. È stato anche confermato che gli opinionisti non saranno gli stessi dello scorso anno e quindi dovremmo dire addio a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Possibile partecipazione di Soleil Sorge? La conduttrice dice la sua al riguardo

Inoltre, in questi ultimi giorni si è tanto parlato di una possibile partecipazione di Soleil sorge al reality, l’influencer che attualmente è una concorrente del Grande Fratello vip. Ad ogni modo, sembrerebbe che Ilary Blasi non abbia assolutamente intenzione di includere nel suo cast Soleil sorge. “Tra i nomi che avrebbero dovuto supportare le dinamiche in Honduras, Soleil Sorge sembrava essere in arrivo. Tuttavia, secondo indiscrezioni, la conduttrice farebbe una lista dei suoi “preferiti” escludendo di fatto la candidatura dell’attuale gieffina”.