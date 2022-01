GF Vip, Davide Silvestri al veleno contro Nathaly Caldonazzo: “La sua frase è stata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Dentro la casa del Grande Fratello Vip ma anche fuori si parla sempre più spesso di Katia Ricciarelli. La celebre cantante lirica è infatti una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF vip ma allo stesso tempo anche una delle più discusse. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda la donna ha avuto uno scontro con un’altra concorrente ovvero Nathaly Caldonazzo a proposito della quale nelle ultime ore si sono espressi Davide Silvestri, Valeria Marini e Barù. Proprio Silvestri ha mostrato molta vicinanza alla Ricciarelli e allo stesso tempo ha rivolto delle parole molto critiche nei confronti della Caldonazzo. Ma, esattamente perché? Facciamo un po’ di chiarezza.

Davide Silvestri, Valeria Marini e Barù dalla parte di Katia Ricciarelli

Se è vero che nelle scorse settimane sono stati molti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip che hanno rivolto delle critiche alla Ricciarelli è pure vero che nelle ultime ore sono invece molti coloro che si sono dispiaciuti per lei e sono andati contro Nathaly Caldonazzo accusata di aver utilizzato delle parole troppo forti. “La sua frase è stata proprio di cattivo gusto, molto piccante e cattiva”, sono state queste di preciso le parole pronunciate da Davide Silvestri nel corso di una conversazione tenuta con Barù e Valeria Marini. E proprio la Marini ha rivelato che la Ricciarelli è rimasta molto male per tutta questa situazione in quanto le sono state dette delle parole abbastanza pesanti. “Era meglio evitare. Stavamo tutte e quattro a piangere lì con lei”, ha poi continuato.

Barù e Davide Silvestri dispiaciuti per Katia

Barù e Davide Silvestri hanno continuato precisando di essere molto dispiaciuti per aver definito la Ricciarelli una ‘vecchietta’. Ma hanno voluto comunque precisare che quella parola, seppur inopportuna, è stata pronunciata in maniera scherzosa e senza l’intenzione di voler offendere nessuno. E proprio a proposito di ciò si è espresso il nipote di Costantino della Gherardesca affermando “Sono state dette delle cose veramente brutte. Davide noi abbiamo scherzato con Katia, mi dispiace anche a me, ci prendiamo tutte le colpe non ci sono scuse”.

Le accuse a Nathaly Caldonazzo

Non sono poi mancate le accuse a Nathaly Caldonazzo. E proprio a tal proposito Davide Silvestri ha rivelato cosa non gli è assolutamente piaciuto. “Ha detto una cosa molto brutta. C’è una frase che non mi è piaciuta, davanti a Soleil ha detto Katia l’ha fatto per fare un’altra clip…ma stai calma e non esagerare!“, queste le sue parole. L’attore ha poi concluso “Dire che Katia si è incavolata con noi per fare una clip? Secondo te Valeria è normale questa cosa?”.