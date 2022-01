Luca Argentero, la moglie Cristina Marino al veleno contro le fans del marito: “Mi irrita quando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bello e super amato ogni giorno da un numero sempre crescente di donne. Di chi stiamo parlando? Del celebre attore Luca Argentero protagonista della nota serie televisiva Doc-Nelle tue Mani. Ad esprimersi sul rapporto tra l’attore e le sue fan è stata negli ultimi giorni la moglie Cristina Marino. Ma non solo, l’attrice ha anche parlato di Luca Argentero come papà esprimendo per lui solo belle parole.

Luca Argentero è sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati del momento. Grande protagonista della serie televisiva Doc- Nelle tue mani Argentero ha una lunga schiera di fan che non perdono occasione per mostrargli tutto il loro sostegno e affetto. I fan però non sono tutti uguali e se da una parte vi sono quelli che hanno rispetto per una persona, anche se un personaggio pubblico, ecco che allo stesso tempo vi sono anche quelli che invece dimostrano di essere in alcune occasioni abbastanza invadenti. E proprio tale invadenza molto spesso non viene apprezzata dagli stessi Vip oppure dalle persone vicine. È questo il caso dell’attrice Cristina Marino che nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato proprio di quanto la mancanza di rispetto di alcune fan donne del marito le diano fastidio.

Le parole dell’attrice

“Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta!. Su di lui sono tranquillissima, assolutamente , ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”, queste le parole espresse da Cristina Marino che ha poi continuato facendo degli esempi di ciò che più di tutto le da fastidio. “Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano Oddio ti amo, Oddio che bello, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”, ha poi concluso.

Luca Argentero papà attento e premuroso

Ma Luca Argentero non è soltanto un bell’uomo e un bravo attore ma soprattutto è un bravissimo papà. L’attrice ha rivelato che è la piccola Nina Speranza è molto innamorata del suo papà tanto che se la mamma prova ad abbracciarlo lei la manda via. E proprio a proposito di quanto Argentero sia premuroso come papà ecco che la moglie ha rivelato “È molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un mammo a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto”. I neo genitori al momento hanno scelto di non condividere sui social Il volto della loro bambina ma l’attrice non ha escluso che possa accadere in futuro.