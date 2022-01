Sanremo 2022, Amadeus contento per l’arrivo di Fiorello in città che lo gela: “Io devo partire martedì … “

0 SHARES Condividi Tweet

Sta finalmente terminando l’attesa per l’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo previsto per domani, martedì 1 febbraio 2022. Un festival molto atteso a proposito del quale nelle scorse ore è stata fatta anche una rivelazione importante. Nello specifico sul palco insieme ad Amadeus ci sarà anche Rosario Fiorello e ad annunciare la presenza del noto showman al Festival è stato proprio il conduttore attraverso il suo account Instagram in un modo che ha davvero fatto sorridere tutti.

Amadeus conferma la presenza di Rosario Fiorello a Sanremo

Amadeus nei giorni scorsi ha condiviso sui social dei video in cui si mostra intento a bussare alla camera d’albergo davanti alla sua prenotata per Fiorello ma fino a pochi giorni fa ancora vuota. Lo stesso ha fatto nelle scorse ore quando ha condiviso un video in cui si mostra intento a cercare Fiorello nell’albergo in cui alloggeranno per l’intera settimana del Festival. “TG1… Terzo giorno, terzo tentativo.. Vediamo se in camera c’è qualcuno… Mi hanno detto che Fiorello è a Sanremo ma io non l’ho ancora visto, speriamo che non sia un sosia o un abbaglio, ma che sia veramente lui… E’ l’ultimo tentativo”, queste di preciso le parole espresse da Amadeus mentre si diverte a bussare alla porta della camera sopracitata. Ad un certo punto però si sente, nel video, una voce infastidita rispondere “Chi è?” e subito dopo si vede aprire la porta ed uscire il simpaticissimo Rosario Fiorello.

Fiorello e Amadeus protagonisti di uno sketch divertente sui social

Fiorello ha aperto la porta ad Amadeus con in testa dei bigodini di colore rosa. Alla vista dell’amico e collega ecco che Amadeus avrebbe dichiarato “Ma allora è vero che… Che sei qui, allora facciamo Sanremo insieme? E’ un mese che ti aspetto!”. A questo punto Fiorello avrebbe chiesto ad Amadeus per quale giorno è previsto l’inizio del Festival e dopo aver ricevuto come risposta martedì 1 febbraio avrebbe poi replicato “Dopodomani.. Porca miseria… Io devo partire.. Ma non le puoi dire prima le cose.. Vai al TG1 a dirle… Dai che ho l’inaugurazione di una sera e devo andare.. Vattene fammi preparare!”.

I due amici ancora una volta insieme sul palco dell’Ariston?

Amadeus e Fiorello avrebbero poi continuato a scherzare e a divertire i numerosi followers sui social. Ad un certo punto però Amadeus avrebbe smesso di ascoltare l’amico e avrebbe urlato “Sono felice che tu sia qui…E’ arrivato!!!”. Presto quindi sarà possibile vederli di nuovo insieme sul palco dell’Ariston? Ormai manca davvero poco per scoprirlo.