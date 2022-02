Sanremo 2022, Matteo Bassetti diretto su Checco Zalone:  “Lui è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sul palco dell’Ariston nella serata di ieri è arrivato Checco Zalone, il comico italiano per eccellenza che ha tanto divertito il pubblico italiano in tre diversi momenti. Sul finire della puntata, ecco che Checco ha portato in scena una gag molto simpatica e tanto divertente. Sembra che abbia interpretato un noto virologo, ovvero Oronzo Carrisi, cugino del noto cantante di Cellino San marco e virologo di professione.

Sanremo 2022, Checco Zalone nei panni del virologo “Oronzo Carrisi”

Pare che con questa gag molto ironica e divertente, Checco abbia preso in giro tutti i professori che durante questi due anni di pandemia sono diventati molto popolari perchè ospiti in tante trasmissioni televisive. Ma questa gag avrà divertito anche i vari virologi che hanno sicuramente guardato la seconda puntata del Festival? Il primo a commentare è stato Bassetti, il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Ma cosa ha dichiarato?

Matteo Bassetti interviene dopo la gag di Checco sul palco dell’Ariston

Ebbene, dopo la messa in onda della seconda puntata del Festival di Sanremo, sembra proprio che a parlare sia stato Matteo Bassetti. Quest’ultimo, il noto virologo e direttore della clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sembra abbia voluto rispondere alla “provocazione” di Zalone.”Io sono un grande estimatore è un numero uno e ho visto i suoi film. Ha colto nel segno. Pandemia ora che vai via speriamo davvero che vada via e insomma ha colto questo anno dei virologi. Io mi sono sentito poco tirato in ballo perché non sono un virologo ma un infettivologo“. Queste le parole di Bassetti che sostanzialmente ha approvato l’intervento di Checco e per questo lo ha elogiato.

Gli elogi al comico e la speranza che la canzone porti fortuna

“Credo sia bello ridere anche su questo aspetto della comunicazione di questi due anni, i virologi che non devono parlare, devono stare zitti, non vanno d’accordo. Checco Zalone ha colto questo aspetto”. Questo ancora quanto aggiunto dal noto professore il quale si augura che la canzone Pandemia ora che vai via, possa essere di buon auspicio.” Speriamo che la canzone Pandemia ora che vai via “porti fortuna alla fine della pandemia. Io non ho nessun problema a tornare a fare il mio lavoro, anche se andrò meno in televisione sarò felice lo stesso. Ci saranno altri modi di comunicare le malattie infettive“. Con queste parole, ha così concluso il suo intervento il noto infettivologo Bassetti che in questi due anni è stato presente in tantissime altre trasmissioni televisive