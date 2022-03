Francesca Michielin svela: “Appena ho finito X Factor …”

0 SHARES Condividi Tweet

È molto giovane ma ha comunque ottenuto già importantissimi successi. Stiamo nello specifico parlando della cantante Francesca Michielin che a soli 27 anni è un artista davvero affermata. Di recente la giovane e celebre cantante ha rilasciato una lunga intervista a Grazia nel corso della quale ha fatto alcune importanti rivelazioni. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

La vita privata di Francesca Michielin

Tutti conoscono e apprezzano Francesca Michielin ovvero la giovane artista di soli 27 anni che ha da poco festeggiato 10 anni di carriera. La Michielin è diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla partecipazione alla quinta edizione di X Factor vinta a soli 16 anni. Di recente a omaggiarla con la copertina del giornale è stato Grazia, settimanale al quale la giovane cantante ha rilasciato anche una lunga intervista facendo delle particolari confessioni. “So di essere privilegiata, però il successo è pieno di angoli bui, così bui che a volte vuoi scappare”, sono state queste le parole espresse da Francesca Michelin che ha poi proseguito “Io non ho avuto un’adolescenza e ho dovuto fare i conti molto presto con le mie fragilità. La fortuna è stata che mia madre, appena finito X Factor, mi ha mandata da un terapeuta per non farmi schiacciare da questa cosa enorme che mi stava succedendo. So che molti giovani hanno paura di farsi aiutare perché non vogliono parlarne ai genitori e non hanno i mezzi per pagarsi la terapia da soli. Ma penso che sia fondamentale per tutti un confronto con uno psicologo, prima o poi. E’ come lo skincare, necessario per il nostro bene”.

La rivelazione di Francesca Michielin: “La prima cosa che mi ha detto l’analista è stata…”

Francesca Michielin ha poi continuato la sua intervista a Grazia parlando appunto del suo primo incontro con l’analista e di come prima di diventare una cantante affermata viveva ogni problema che tendeva a presentarsi davanti a lei. “La prima cosa che mi ha detto l’analista è stata: le emozioni si vivono, non si gestiscono!” queste esattamente le sue parole. La cantante ha poi continuato affermando che proprio la musica e lo sport erano i mondi in cui sceglieva di rifugiarsi come sfogo quando davanti a lei si presentava un problema. La Michielin ha comunque voluto precisare che oggi non esiste dolore che possa separarla dal suo pubblico sottolineando inoltre che qualsiasi cosa accada lei è sempre presente per loro in modo assoluto. “Oggi la mia fragilità è diventata la mia forza”.

La laurea al Conservatorio in Jazz

Pochi giorni fa l’artista si è laureata in Jazz al Conservatorio. E proprio a proposito di ciò nel corso dell’intervista a Grazia ha rivelato “E’ costata tanti sacrifici, miei e dei miei genitori, e un bel po’ di combattimento contro la burocrazia e la mentalità delle scuole. Se uno studente fa sport è bravo, se fa musica è un fricchettone che perde tempo. Non solo. Quando hai successo, vieni anche preso in giro“. La Michielin ha poi continuato raccontando di aver impiegato ben sette anni per la laurea al Conservatorio mentre invece il Liceo Classico è riuscita a finirlo in tempo senza mai nemmeno un debito. ” Però, siccome tutto questo avveniva mentre facevo avanti e indietro, dormendo in macchina, con i miei che mi accompagnavano su e giù da X Factor, qualche professore mi diceva: ‘Bella la vita, sei stata a Milano a far baldoria’”, ha poi concluso.