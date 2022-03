Isola dei Famosi 2022, Roberta Morise al veleno contro gli ex fidanzati: “A differenza delle storie precedenti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno al prossimo lunedì 21 marzo 2022, giorno in cui su Canale 5 verrà trasmessa la prima e attesissima puntata de L’Isola dei Famosi. A condurre sarà ancora una volta la bellissima Ilary Blasi mentre invece tra i concorrenti che fanno parte del cast vi sarà anche la conduttrice Roberta Morise. La giovane donna proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv nel corso della quale ha rivelato il pensiero della sua famiglia e del giovane fidanzato in merito alla sua partecipazione al noto reality show di Canale 5.

La rivelazione di Roberta Morise sulla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi

E’ stato reso noto da pochi giorni il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi. Ed ecco che tra i vari concorrenti è emerso anche il nome della nota conduttrice Rai Roberta Morise. La giovane donna è pronta a vivere una nuova e magica esperienza in Honduras nel corso della quale il suo obiettivo sarà quello di farsi conoscere per bene dal pubblico di Canale 5. A non aver preso particolarmente bene la notizia della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere stata la famiglia della conduttrice, o almeno questo sarebbe quanto emerso da una lunga intervista rilasciata dalla Morise a Nuovo Tv. “Testuali parole: “Roberta tu sei matta”. Mia madre ha cercato di dissuadermi fino all’ultimo ma sanno quanto io sia testarda e determinata a portare a termine le mie decisioni. Alla fine si sono arresi e adesso sono sereni”, queste esattamente le parole espresse dalla conduttrice 36enne.

Le belle parole della conduttrice per il fidanzato

Roberta Morise da poco più di un anno è fidanzata con un giovane imprenditore di nome Giulio Fratini. Quest’ultimo sembrerebbe aver appoggiato fin dal primo momento la scelta della Morise di partecipare a L’Isola dei Famosi. E proprio nell’elogiare il nuovo fidanzato ecco che la conduttrice Rai sembrerebbe aver lanciato una dura frecciata ai suoi ex fidanzati. La donna avrebbe nello specifico dichiarato “Ho una grande fiducia in Giulio. Al contrario delle storie precedenti la nostra è cominciata fin da subito mettendo delle basi di stima e fiducia, poi cresciute nel tempo. Mai avuto un litigio futile. Il nostro è un rapporto consapevole e maturo. Giulio mi ha conquistato con la sua autenticità”.

Roberta Morise e Giulio Fratini super innamorati

La storia d’amore tra Roberta Morisi e Giulio Fratini secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sarebbe iniziata nel gennaio del 2021. E sarebbe nata grazie ad una comune amica. La coppia però non vive insieme e nemmeno molto vicini. La Morise vive a Roma e Milano mentre invece Giulio Fratini vive a Firenze. Il giovane è nato nel 1992 ed è il figlio di uno dei più importanti e famosi imprenditori della città di Firenze ovvero Sandro Fratini.