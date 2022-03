Fedez racconta la malattia e Matteo Salvini commenta “Tra noi …”￼

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri Fedez sembra abbia lasciato tutti senza parole dopo che ha comunicato in lacrime di avere seri problemi di salute. Il noto rapper milanese sembra aver pubblicato tutta una serie di commoventi storie annunciando così questi problemi di salute molto gravi. Fedez ha fatto sapere di dover affrontare purtroppo a breve un percorso di cura e che per questo motivo, dovrà allontanarsi per un pò dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Non ha comunque svelato i dettagli della malattia ai suoi fan, ma ha voluto comunque condividere con i suoi affezionati follower questo triste momento. Tutti si sono stretti attorno al suo dolore, a cominciare dalla moglie Chiara Ferragni a finire a Matteo Salvini. Ma cosa gli ha scritto Fedez?



Fedez, il rapper annuncia la malattia sui socialFedez nella giornata di ieri ha annunciato purtroppo di avere alcuni problemi di saluti molto seri. Ebbene, in seguito a questo annuncio, pare che Fedez sia stato ricoperto da tantissimi messaggi di affetto e vicinanza. Tra i tanti messaggi ricevuti ci sarebbe anche quello di Matteo Salvini, ovvero il leader della Lega. Quest’ultimo pare che gli abbia voluto dedicare un post, facendogli i suoi più sinceri e affettuosi auguri.



Il messaggio di auguri di Matteo Salvini

Come ricorderete, fino a pochi mesi fa i due si sono scontrati anche sui social, ma adesso Salvini ha voluto mettere tutto da parte. «In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!». Questo quanto scritto da Matteo Salvini sui social, facendo il suo in bocca al lupo a Fedez.



Il messaggio di auguri e l’incoraggiamento della moglie Chiara Ferragni

Non è neppure mancato il messaggio della moglie, Chiara Ferragni che ha ben 26 milioni di follower sui social. L’imprenditrice digitale sembra aver pubblicato un post con una foto che ritrae marito e moglie molto sorridenti. Nella didascalia si legge “ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto“. Queste le parole di Chiara che non ha svelato nient’altro sulla malattia del marito. Un pò di tempo fa, effettivamente, era stato lo stesso rapper a svelare di essere a rischio sclerosi multipla.