Arisa, il suo ex compagno al veleno: “Sono un signore, ma…”￼

La nota cantante Arisa, reduce da un grande successo ottenuto a Ballando con le stelle, dove ha vinto insieme a Vito Coppola pare che in qualche modo in questi giorni sia stata oggetto di critiche da parte del suo ex compagno. Sappiamo bene che all’interno del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, Arisa ha trovato e costruito un feeling con Vito Coppola, ovvero il suo maestro di ballo.



Arisa e Vito Coppola, cosa c’è tra i due?

Per diversi mesi i due hanno fatto intendere che tra di loro ci fosse molto più che una semplice amicizia, anche se hanno confessato di non stare insieme. Proprio recentemente i due hanno confessato di provare un sentimento molto forte l’uno nei confronti dell’altro, ma di non essere fidanzati. Alla luce di tutto questo, a parlare nelle scorse ore è stato l’ex compagno della cantante che ha espresso il suo pensiero su tutta questa vicenda e pare che ci sei andato tu piuttosto pesante.



Andrea Di Carlo, l’ex compagno di Arisa e la frecciatina velenosa

Conosciamo bene l‘ex compagno di Arisa, ovvero il noto Andrea Di Carlo. Tra di loro sembra che le cose siano andate bene fino a un certo punto, ovvero quando Arisa ha rilasciato un’intervista a Domenica in e da quel momento pare che Andrea non abbia più voluto sapere più nulla della cantante. Ecco che nelle scorse ore, Andrea attraverso alcune Instagram Stories ha pubblicato una vera e propria frecciatina nei confronti di Arisa e di Vito Coppola. Nello specifico, Andrea avrebbe pubblicato una fotografia di Arisa e di Vito e nella didascalia pare che abbia scritto delle parole piuttosto pungenti. “Stop fake get real. Gay morning moment! (Basta dire falsità, parliamo di cose reali…Un gioioso buongiorno a tutti)…”. Queste le parole scritte da Andrea, il quale però non si sarebbe limitato a questo e sarebbe andato ancora più a fondo.



Le pesanti parole dell’ex di Arisa che la paragona ad Eliana Michelazzo

Sembra che l’ex compagno della cantante abbia sostenuto di essere parecchio stanco di questi teatrini, così come li ha definiti, tra Arisa e Vito. “Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, non su Rai Uno…”. Queste ancora le parole di Andrea che ha così paragonato la sua ex fidanzata ad Eliana Michelazzo che ricordiamo ha dichiarato tempo fa di aver creduto di essere fidanzata con un uomo che in realtà non ha mai conosciuto. Pare che al momento Arisa non ha voluto rispondere al suo ex compagno.

