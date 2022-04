Maurizio Costanzo diretto su Bianca Guaccero che lascia Detto Fatto: “Bisognerebbe innanzitutto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è al timone di una trasmissione molto popolare di casa Rai, ovvero Detto fatto. Da un pò di tempo a questa parte si parla di una possibile chiusura del programma in questione che potrebbe, così, non andare più in onda per la prossima stagione televisiva. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Davvero Bianca non tornerà a settembre? Facciamo un pò di chiarezza.



Bianca Guaccero non sarà più al timone di Detto Fatto?

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che da qualche giorno a questa parte si sia diffusa una notizia secondo la quale Bianca Guaccero potrebbe davvero non essere riconfermata per la prossima stagione di Detto Fatto. Insomma, il futuro di Bianca potrebbe quindi essere parecchio incerto per la prossima stagione. Proprio a tal riguardo, si è espresso un noto giornalista ovvero Maurizio Costanzo e lo ha fatto nella sua rubrica su Nuovo. Il marito di Maria De FIlippi sembra che nel parlare di Bianca Guaccero abbia in qualche modo ipotizzato quello che realmente potrebbe accadere nei prossimi giorni.



Le ipotesi di Maurizio Costanzo sul futuro incerto di Bianca Guaccero

Stando a quanto riferito dal noto giornalista, Bianca che di certo è una donna dotata di un grande talento, troverà il modo per tornare in tv e per riscattarsi, anche se in un nuovo programma ed anche con un ruolo diverso. A chiedere il parere di Costanzo è stata una telespettatrice da Udine che segue con affetto e costanza Detto Fatto. La telespettatrice pare abbia detto di Bianca, che è una brava conduttrice ed anche molto preparata e che nel caso in cui il programma dovesse essere realmente sospeso non è di certo per via della conduttrice.



Le parole del marito di Maria De Filippi su Bianca

Le cause del “flop”, potrebbero riguardare, secondo la telespettatrice, i continui cambi di orario. “Bisognerebbe capire prima i motivi per cui la Rai ha deciso di sostituire Bianca Guaccero. Anche a me lei sembra molto brava e adatta al programma, ma sono sicuro che saprà riscattarsi all’interno di un altro show.” Queste le parole di Costanzo. Insomma, ad oggi il destino di Bianca sembra essere piuttosto incerto, almeno per quanto riguarda il suo ruolo a Detto fatto.