Isola dei famosi, Roberta Morise fuori di sè contro Lory Del Santo “Dorme sempre …”

Nel corso dell’ultima puntata del daytime dell’Isola dei famosi andata in onda ieri, sembra che i telespettatori abbiano avuto la possibilità di vedere quanto accaduto a Cayo Cochinos dopo la puntata del lunedì sera. Nello specifico protagoniste di una lite piuttosto dura e accesa sono state Roberta Morise e Lory Del Santo. Sembra che nelle scorse la prima, ovvero Morise e Blind sarebbero arrivati alla Playa Sgamada, in seguito alla sconfitta rimediata al televoto contro i Rodriguez e Lory Del Santo e il fidanzato. Ebbene, sembra che ad un certo punto, sia stata proprio Lory a scagliarsi contro la Morise. Ma cosa è accaduto tra le due?



Isola dei famosi, è scontro acceso tra Roberta Morise e Lory Del Santo

Nel corso del daytime andato in onda nella giornata di ieri, abbiamo assistito ad una lite piuttosto accesa e intensa tra Lory Del Santo e Roberta Morise. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che sia stata Lory a scagliarsi contro la Morise, la quale pare l’abbia accusa di star facendo un giorno sporco e soprattutto di fare il doppio gioco.



Piovono parole dure sull’Isola, Roberta Morise un fiume in piena

“Non andare a inventare storie…Non andare a parlare dietro alle mie spalle facendo credere ci sia del feeling con altre persone…Non dire bugie, che non ti crede nessuno!”. Queste ancora le parole della Morise nei confronti della Del Santo. La Morise è sembrata piuttosto infuriata e sembra che abbia voluto dire la sua sulla showgirl, accusandola di star facendo un doppio gioco.“Lei gioca molto bene, al contrario mio…Io non sono capace…Brava lei….”. Queste ancora le parole della Morise, che non si è neppure risparmiata nel lanciare una frecciatina a Lory dicendo “Non sa vivere l’essenza vera de L’Isola… Dorme sempre..”



Laura Maddaloni da ragione alla Morise e si scaglia contro Lory

In questa lite sarebbe intervenuta anche Laura Maddaloni, la quale pare abbia dato ragione a Roberta.“Lory si è sentita dire le stesse cose sia da me che da te…Siamo in due…Lei gioca sporco!”. Queste le parole della moglie di Clemente Russo, eliminata tra l’altro proprio da Lory Del Santo. “Dove sei tu infatti? Stiamo entrambe qua…Non ci sto!”.