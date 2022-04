Che tempo che fa, Fabio Fazio offre un bicchiere di champagne a Sabrina Ferilli ma il cameriere …

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli è stata ospite nel salotto di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio la scorsa domenica 10 aprile 2022. L’attrice è stata ospite nel salotto di Fabio Fazio insieme a Leonardo Pieraccioni, in occasione della presentazione del film Il sesso degli angeli. Pare che ad un certo punto della serata, il conduttore abbia voluto offrire alla sua ospite un bicchiere di champagne. Ad ogni modo, improvvisamente sarebbe accaduto l’impensabile. Il cameriere proprio mentre stava per servire l’attrice, le avrebbe rovesciato il contenuto del flut addosso. Una gaffe davvero imbarazzante nel salotto di Che tempo che fa. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto.

Che tempo che fa, Sabrina Ferilli vittima di una “gaffe”

Sabrina Ferilli è stata ospite nello studio di Fabio Fazio nella serata di domenica 10 aprile 2022. L’attrice è stata ospite insieme a Leonardo Pieraccioni, per la presentazione del film in titolato Il sesso degli angeli. Ebbene, sembra che Fazio ad un certo punto, come abbiamo avuto modo di vedere, ha voluto offrire alla sua ospite un bicchiere di champagne. “Sabrina, bevi qualcosa? Vorrei che gli ospiti fossero a proprio agio”, avrebbe detto Fabio Fazio. L’attrice avrebbe accettato e così è arrivato il cameriere con in mano il vassoio ed il flut con lo champagne.

Il cameriere rovescia il flut pieno di champagne addosso all’attrice

Purtroppo però, il cameriere le avrebbe rovesciato addosso il contenuto del bicchiere. Fortunatamente Sabrina ha reagito bene, con la sua solita ironia e simpatia non facendo tanto pesare l’accaduto. “Accidenti! Mi tremava la mano!”, avrebbe esclamato il cameriere con un velo di imbarazzo per l’accaduto. “Attenzione, è cascato tutto lo champagne. Ma che è successo? E adesso si è portato via il bicchiere..”, avrebbe risposto Sabrina. Il conduttore, invece con la massima tranquillità avrebbe detto “Adesso te lo riporta”.

Champagne per l’attrice, acqua per Leonardo Pieraccioni

Effettivamente dopo qualche secondo sarebbe arrivato il cameriere che questa volta ha servito la Ferilli. Per Pieraccioni, invece, è arrivata soltanto dell’acqua. A proposito il noto regista toscano, parlando con la Ferilli e commentando l’accaduto avrebbe detto “Si sono studiati questa gag da mesi, capito?“. Poi, l’intervista ai due è andata molto bene e insieme hanno presentato questo nuovo film che uscirà in tutte le sale il prossimo giovedì 21 aprile.