Amici 21, Raimondo Todaro fa una scenata di gelosa e Rudy Zerbi …￼

17:26 (2 ore fa)

Continua il serale di Amici di Maria De Filippi, il programma che va in onda ogni sabato sera e che ha avuto un successo strepitoso in queste settimane. Molti ballerini hanno dimostrato in questi mesi di avere un grandissimo talento in questa disciplina, così come tanti cantanti hanno dimostrato di avere ottime doti canore. Ma all’interno di questa edizione non ci sono soltanto allievi pronti a dimostrare il grande talento nel ballo e nel canto. Ebbene si, in questa edizione del programma sembra proprio che si siano formate diverse coppie. Una di questa è finita sotto i riflettori proprio nelle scorse ore, per una scenata di gelosia che sarebbe avvenuta proprio durante l’ultima puntata del serale. Ma di chi stiamo parlando e cosa è accaduto realmente? Facciamo un pò di chiarezza.



Amici 21, battibecco tra due colleghi

Questa edizione del serale di Amici sembra sia stata particolarmente interessante sotto diversi punti di vista. Ebbene, pare che in questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi, si sono venute a creare diverse coppie, alcune di queste anche molto amate dal pubblico italiano. Una di queste, nell’ultima puntata del programma sembra sia finita sotto i riflettori. Ma per quale motivo?



Raimondo Todaro e Francesca Tocca, una coppia esplosiva ad Amici

Una delle coppie più importanti di questa edizione del programma è sicuramente quella formata da Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Non sono di certo due allievi della scuola, visto che lei è una ballerina professionista del talent, mentre lui è il professore di ballo della scuola. I due si sono sposati un pò di tempo fa, poi pare abbiano avuto una crisi e sarebbe anche arrivata la separazione. Ad inizio programma, qualche mese fa, dopo l’arrivo di Raimondo ad Amici ecco il ritorno di fiamma. Lei è una ballerina bellissima, molto sensuale. Rudy Zerbi, dal canto suo sembra non abbia mai nascosto il fatto di avere un debole per lei ed in diverse occasioni sembra averle fatto dei complimenti.



La frecciata di Raimondo a Rudy per commenti di quest’ultima sulla fisicità della moglie

Raimondo non ha mai risposto o detto nulla al riguardo, ma proprio nell’ultima puntata il professore di ballo è apparso piuttosto infastidito. Nello specifico, Rudy si sarebbe reso protagonista di un episodio che non è passato proprio inosservato a Raimondo che questa volta ha deciso di intervenire. “Lascia proprio la scia quando la vede”, avrebbe detto Raimondo a Maria, facendo riferimento proprio a Zerbi. Quella di Raimondo è stata di certo una frecciatina nei confronti del suo collega, anche perchè nel corso della puntata pare che tra i due ci fosse stato qualche piccolo battibecco per via di alcuni commenti di Zerbi sulla fisicità della Tocca.