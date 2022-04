Belve, Rita Rusic massacra Roberto Benigni: “Mi ha fatto rimanere malissimo …”  

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Rusic in questi ultimi anni è stata spesso sotto i riflettori. Ha preso parte a diversi programmi televisivi e reality, come ad esempio il Grande fratello vip. Ad ogni modo, proprio in questi giorni sembra sia stata ospite della puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani, andata in onda ieri venerdì 22 aprile 2022. Nel corso dell’intervista, l’ex concorrente del Gf vip sembra aver parlato di tanti argomenti e tra questi avrebbe anche parlato di Roberto Benigni. Sembrerebbe che la donna abbia utilizzato delle parole poco carine nei confronti di Roberto Benigni. Ma cosa ha dichiarato?



Rita Rusic, l’intervista a Belve

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso dell‘ intervista rilasciata a Belve, Rita Rusic avrebbe parlato di tanto ed anche di Roberto Benigni. Così come ha riportato Davide Maggio, sembra che la donna abbia anche parlato di Roberto Benigni esprimendo su di lui delle dichiarazioni davvero poche carine. Alla domanda della Fagnani “Roberto l’ha delusa?“, è arrivata la confessione della Rusic.



Le parole non lusinghiere su Roberto Benigni

“Assolutamente si. Ho prodotto il film La vita è bella e, pur avendo avuto sempre un bel rapporto con lui e Nicoletta Braschi, quando ho partecipato agli Oscar ho chiesto di avere un posto in sala ma mi è stato risposto che non c’era”. Queste le parole di Rusic, la quale avrebbe anche aggiunto “Ci sono rimasta davvero male”.



Le parole sul cosa è accaduto dopo il divorzio da Vittorio Cecchi Cori

Queste parole sarebbero state riprese da Davide Maggio, il quale avrebbe anche aggiunto altre dichiarazioni rilasciate da Rita sul divorzio da Vittorio Cecchi Gori e sul fatto che attori e registi dopo la fine del matrimonio con quest’ultimo, siano totalmente spariti.