Alberto Matano dichiarazione pesante su Salvo Sottile: “Per me lui è un …”

Alberto Matano lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore, il quale da diverso tempo ormai è il conduttore de La vita in diretta. Il primo anno ha condotto la trasmissione Rai insieme a Lorella Cuccarini. I due però sembra che nel corso dell’anno abbiamo avuto diversi screzi, tanto che alla fine della stagione la Rai pare abbia “licenziato” la Cuccarini e affidato il programma a Matano, in solitaria. Così è stato anche per le due stagioni successive e Alberto ancora oggi è al timone di questa trasmissione molto importante di casa Rai.



La vita in diretta, Alberto Matano ospita in studio un collega

Ebbene, in queste ore sembra proprio che Alberto Matano abbia fatto delle rivelazioni piuttosto importanti su un famoso collega. Ma di chi stiamo parlando e soprattutto cosa ha dichiarato il conduttore? Facciamo un pò di chiarezza. Alberto Matano nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda giovedì 12 maggio 2022 sembra abbia avuto in studio diversi ospiti. Tra questi pare ci fosse Salvo Sottile, il conduttore de I fatti vostri, il quale sembra sia tanto amico di Matano. Sembra che quest’ultimo, in diretta tv, pare che non abbia voluto nascondere il fatto che i due siano tanto amici e così negli ultimi secondi della diretta, nel salutare e ringraziare i suoi ospiti, Matano abbia svelato qualcosa di molto importante.



Il conduttore fa una rivelazione piuttosto importante su Salvo Sottile

“Salvo è per me un amico e un fratello”, ha confessato Alberto Matano il quale pare che sia stato invitato da Sottile a prendere parte alla sua trasmissione prima che questa edizione volga al termine. A quel punto, sarebbe intervenuta Alba Parietti la quale rivolgendosi a Matano avrebbe detto “Hai promesso che andrai a trovarlo, le promesse di mantengono”. La risposta di Matano non è tardata ad arrivare ed infatti avrebbe detto “Certo che le promesse si mantengono, soprattutto ad un fratello”.



Ampio spazio all’Eurovision Song Contest

Nel corso della stessa puntata de La vita in diretta, poi, sembra che Alberto Matano abbia dedicato un pò di spazio all’Eurovision Song Contest 2022. Il conduttore pare si sia detto piuttosto emozionato soprattutto per la bellissima esibizione di Diodato che ha cantato la canzone Fai Rumore nella prima serata, quella andata in onda martedì.