Morning news, Simona Branchetti una furia contro l’ospite: “Non insultare”, cala il gelo in studio

A Morning News è accaduto di tutto. La conduttrice Simona Branchetti ha dovuto stoppare un suo ospite parlando di Covid. Ma cosa è accaduto?

A Morning news Simona Branchetti la nota conduttrice pare si sia ritrovata a riprendere un suo ospite ed il tutto è accaduto in diretta TV. È successo nella seconda parte del programma, nella giornata di ieri martedì 19 luglio 2022, quando si è parlato di covid e dell’ aumento dei contagi nel nostro paese. Pare che in questa pausa dedicata al covid la Branchetti abbia voluto l’opinione di un noto esperto e virologo ovvero Fabrizio Pregliasco che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni. Ad un certo punto, però, quest’ultimo si sarebbe lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non hanno proprio convinto la conduttrice.

Morning news, Simona Branchetti riprende un suo ospite

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella seconda parte del programma Morning news che va in onda ogni giorno su Canale 5 pare che sia accaduto qualcosa di inaspettato. La nota conduttrice Simona Branchetti nella seconda parte del programma ha parlato di covid e soprattutto dell’ aumento dei contagi in Italia.“Questo Omicron 5 assomiglia in tutto e per tutto al primo Covid stando a questi dati…” avrebbe detto la conduttrice la quale poi ha chiamato in causa il noto esperto e virologo Fabrizio Pregliasco.

L’intervento del virologo Fabrizio Pregliasco che parla di no vax e viene ripreso dalla conduttrice

Pregliasco pare che abbia sottolineato come ad oggi l’andamento delle infezioni non sarebbe del tutto veritiero visto che a suo modo di vedere ci sarebbero tanti più casi e anche molto gravi e rispetto a quanti denunciati.“Questa percezione/narrazione che il virus si è raffreddorizzato non è completamente vera…Tra i soggetti no vax possono esserci casi gravi…”. Sono state queste le parole riferite dal virologo Fabrizio Pregliasco, che ad un certo punto è stato stoppato dalla conduttrice.

La conduttrice stoppa il virologo e lo riprende in diretta tv

“Professore…Soggetti no vax mi sembra quasi improprio…Un insulto a quel 92% della popolazione che tutto sommato si è vaccinata…”. Queste le parole della Branchetti che ha così replicato alla battuta del virologo. Quest’ultima pare che abbia deciso di intervenire per spiegare quale fosse realmente il suo punto di vista.“Le persone che non hanno voluto vaccinarsi si espongono ad un rischio assolutamente maggiore…”, ha aggiunto il virologo il quale ha fatto un passo indietro spiegando di essersi forse spiegato male precedentemente.“Forse mi sono spiegato male…La vaccinazione e in parte la guarigione da virus con la variante Omicron non permette la sicurezza di evitare l’infezione…”. Queste le sue parole ancora.