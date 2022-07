Michelle Hunziker, Instagram Stories tinta di giallo, si accorge di un particolare che appare in video e subito prova a nasconderlo

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker su Instagram appare con un anello al dito molto importante e di grande valore, poi tenta di nasconderlo. Ma per quale motivo?

Michelle Hunziker è una nota conduttrice televisiva la quale ormai da diversi mesi ha ufficializzato seppur non in modo ufficioso la sua relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini. In realtà dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi avvenuta lo scorso inverno sembrava che Michelle fosse molto vicina all’ex marito Eros Ramazzotti. I due Infatti sono apparsi molto complici e addirittura la conduttrice e showgirl è apparsa nell’ultimo videoclip di Eros. A sorpresa però nella sua vita è arrivato lui l’ex gieffino e chirurgo sardo Giovanni Angiolini. I due non hanno ufficializzato la loro relazione ma pare che siano stati paparazzati In diverse occasioni e soprattutto in atteggiamenti inequivocabili. Attualmente Michelle si trova in vacanza in compagnia delle figlie Sole e Celeste di 9 e 7 anni avute proprio dall’ex marito Tomaso Trussardi.



Michelle Hunziker, le vacanze della showgirl in terra sarda insieme alle figlie

Pare che Michelle si trovi in Sardegna terra natale del suo attuale compagno e con lei dovrebbe esserci anche Aurora, ovvero la primogenita che ha avuto proprio da Eros Ramazzotti. Pare che sia stata questa l’occasione giusta per poter presentare Giovanni al resto della famiglia. Ad ogni modo sui social network è letteralmente scoppiato un grande caos, ma per quale motivo?

Un anello al dito di Michelle cattura l’attenzione del popolo del web, un tubino tempestato da diamanti

Michelle Hunziker nei giorni scorsi è apparsa sui social network e nello specifico ha pubblicato delle Instagram Stories dove un dettaglio nello specifico non è passato inosservato. Sembra che a fare letteralmente scoppiare il web sia stata la presenza di un anello molto importante al dito di Michelle Hunziker. In una Instagram Stories nello specifico la nota conduttrice è apparsa insieme alla cucciola di chihuahua Lilli Junior e le due si trovavano sul letto intente a scambiarsi delle coccole. I follower non hanno potuto non notare un Rubino tempestato da diamanti che la conduttrice e showgirl portava al dito. Ad un certo punto però è accaduto qualcosa di strano ovvero Michelle si sarebbe resa conto che l’anello era proprio in primo piano e così pare che abbia deciso di nasconderlo, girandolo.

Nuovo o vecchio regalo?

È stato proprio questo gesto che ha in qualche modo incuriosito il web e che inevitabile ha fatto sorgere dei dubbi. Tutti quindi si chiedono per quale motivo MIchelle abbia tentato di nascondere l’anello e chi ha potuto regalarglielo? In molti pensano che sia un regalo del suo nuovo amore. In realtà le cose non stanno così ma si tratta di un vecchio regalo di Tomaso Trussardi.