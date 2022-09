Francesca Fagnani racconta la sua vita con Enrico Mentana: “Cosa fa lui quando arriva a casa”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani nel corso di una recente intervista rilasciata a Leggo ha colto l’occasione per parlare della sua vita con Enrico Mentana. Ma non solo, ha anche rivolto delle belle parole al collega Alfonso Signorini.

Una lunga intervista a Leggo è stata quella rilasciata dalla celebre giornalista Francesca Fagnani, nota anche per essere la conduttrice del noto programma di Rai 2 ‘Belve’. Una lunga intervista nel corso della quale la Fagnani ha parlato del suo rapporto con Enrico Mentana e ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero su Alfonso Signorini. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le parole di Francesca Fagnani su Enrico Mentana

Francesca Fagnani è una bravissima oltre che amatissima giornalista e conduttrice televisiva. Pochi però sanno che da diversi anni, ed esattamente dal 2013, è sentimentalmente legata al celebre giornalista, autore e conduttore televisivo italiano Enrico Mentana. Proprio nel corso della recente intervista rilasciata a Leggo ecco che la giornalista ha colto l’occasione per parlare del rapporto con il compagno facendo anche delle particolari rivelazioni. Nello specifico la Fagnani ha rivelato cosa li rende diversi ovvero il fatto che mentre lei parlerebbe di lavoro sempre durante il giorno ecco che Mentana quando arriva a casa invece preferisce non parlarne. E mentre la Fagnani in televisione guarderebbe solamente dei particolari programmi come ad esempio quelli di informazione ecco che il compagno, al contrario, guarderebbe solamente film.

La gelosia della conduttrice

Nel corso della stessa intervista si è poi parlato anche di gelosia. E a tal proposito la conduttrice ha rivelato di essere solitamente gelosa all’inizio di una storia d’amore ma non dopo. Sempre di gelosia la giornalista ne aveva parlato anche durante l’intervista a Vanity Fair rilasciata un po’ di tempo fa. In quell’occasione la Fagnani aveva precisato che la persona amata tende a diventare una parte indispensabile di se, e a proposito della gelosia invece aveva dichiarato “La paura di perdere un nuovo amore è forte quanto la felicità di averlo. Poi, col tempo, divento possessiva. Ma solo per ricordarmi che sono gelosa“.

Le belle parole di Francesca Fagnani su Alfonso Signorini

L’intervista di Francesca Fagnani a Leggo si è poi conclusa con la rivelazione del suo personale pensiero su Alfonso Signorini definito dalla stessa la sua ‘Belva’ maschile preferita. Il motivo? Alla Fagnani è piaciuta molto la libertà e quindi il modo scelto da Signorini per raccontarsi. Ma oltre Signorini la Fagnani ha anche menzionato Morgan e Matteo Renzi. La giornalista ha poi concluso rivelando che le Belve, e quindi coloro che sceglie di intervistare nella sua trasmissione, sono persone per le quali nutre una grande curiosità.