Francesca Chillemi decide di rivelare in che rapporti è con Elena Sofia Ricci

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Chillemi ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla fiction Che Dio ci aiuti e sul rapporto con l’attrice protagonista, Elena Sofia Ricci.

Francesca Chillemi sta vivendo davvero un periodo molto fortunato per quanto riguarda il lavoro. A breve, ed esattamente il prossimo 30 settembre debutterà la fiction tanto attesa, ovvero quella intitolata Viola come il mare, dove ha lavorato al fianco di Can Yaman, il noto attore turco. Ma non finisce qui, visto che l’ex Miss Italia in questi giorni è stata anche impegnata con un altro progetto. Stiamo parlando di Che Dio ci aiuti 7, la fiction di Rai 1. Proprio in questi giorni è arrivata la notizia secondo la quale Elena Sofia Ricci avrebbe deciso di lasciare la fiction. Francesca ha voluto così parlare di questo e tanto altro.

Francesca Chillemi, grande momento professionale per l’ex Miss Italia

Francesca Chillemi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Tv sorrisi e canzoni. Pare che l’ex Miss Italia abbia parlato dei suoi prossimi progetti, come Viola come il mare, ovvero la fiction che la vede protagonista insieme a Can Yaman. Poi, ancora, ha parlato della serie tv Che Dio ci aiuti 7 e del suo rapporto con Elena Sofia Ricci che ha deciso di lasciare, a gran sorpresa dopo tanti anni.

Francesca parla del rapporto con Elena Sofia Ricci

L’ex Miss Italia nel corso dell’intervista ha parlato del rapporto con la nota attrice, dicendo che è stato da sempre molto buono. Stando alle parole di Francesca, tra di loro il rapporto è stato sempre molto particolare, si sono sempre ascoltate e lei, soprattutto ha sempre messo l’ex Miss Italia a suo agio, come se fosse in famiglia. “Quando giriamo scene commoventi, mi basta guardarla negli occhi per far spuntare una lacrima”. Queste ancora le parole di Francesca, parlando di Elena Sofia Ricci.

Che Dio ci aiuti, le novità della nuova stagione

Parlando del suo ruolo in Che Dio ci aiuti 7, Azzurra, Francesca sostiene come questa sia cresciuta, abbia amato e raggiunto una certa maturità che sicuramente la porterà poi a prendere i voti. Poi la conferma sul fatto che a breve dalla fiction andranno via diversi personaggi, a cominciare da Suor Angela a finire d altri, ma continueranno ad esserci Suor Costanza ed Emiliano. La novità più importante è la seguente, ovvero che i produttori di Rai Fiction hanno voluto dare a Francesca il ruolo da protagonista, una volta che Elena Sofia Ricci andrà via.