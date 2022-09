Attilio Romina insulta Giucas Casella, che risponde e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Attilio Romina all’interno della casa più spiata d’Italia insulta Giucas Casella. Lui replica e lo fa a muso duro.

Attilio Romita è uno dei concorrenti di questa edizione 2022 del Grande fratello vip. Da pochi giorni è entrato nella casa più spiata d’Italia ed in diverse occasioni ha espresso i suoi punti di vista e opinioni anche in modo abbastanza crudo e lo ha fatto senza mezzi termini. In alcune occasioni ha fatto proprio il nome e cognome di un noto personaggio della televisione e dello spettacolo, che ha voluto replicare e lo ha fatto a muso duro. Ma di chi stiamo parlando? Di Giucas Casella, che è stato uno dei protagonisti principali della scorsa edizione del reality.

Attilio Romina spara a zero contro Giucas Casella

Attilio Romina è uno dei protagonisti di questa edizione del grande fratello vip. Già in questi pochi giorni di permanenza all’interno della casa, Attilio ha parlato ed ha anche espresso dei pensieri abbastanza coloriti nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Nello specifico, il noto gieffino ha dichiarato che a suo modo di vedere, Giucas non si è comportato bene con due ragazze con le quali ha fatto la doccia ed ha appellato il mago come “vecchio viscido”.

Parole pesante del gieffino nei confronti del mago

“Una cosa viscida, brutta di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze…”. Queste le parole dichiarate da Attilio che ha parlato di Giucas con questi termini all’interno della casa più spiata d’Italia e davanti a milioni di italiani. Di fatto le sue dichiarazioni hanno destato parecchio scalpore e molti telespettatori si sono riservati sui social per esprimere alcune perplessità.

La replica di Giucas non è tardata ad arrivare

Giucas ad ogni modo ha risposto al gieffino scrivendo un post molto lungo sui social dichiarato di non aver mai mancato di rispetto alle donne in tutta la sua vita parlando anche del periodo che ha trascorso dentro la casa più spiata dagli italiani. “Mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita…”, ha dichiarato Giucas il quale ha aggiunto che la doccia di cui si parla è stata del tutto innocente. “La malizia e la cattiveria gratuita sta negli occhi di chi guarda. Divertiti Romita…”