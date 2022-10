Storia Italiane, Iva Zanicchi e Mauro Coruzzi protagonisti di una gaffe, Eleonora Daniele costretta ad intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi e Mauro Coruzzi si sono resi protagonisti di una particolare gaffe nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda ieri.

Anche nella giornata di ieri, mercoledì 19 ottobre, il programma condotto da Eleonora Daniele ovvero Storie Italiane è tornato a parlare della morte di Franco Gatti. Ed è stato proprio durante la trasmissione che i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una particolare gaffe che ha visto protagonisti Mauro Coruzzi e Iva Zanicchi. Ma, cos’è successo?

Franco Gatti protagonista della puntata di Storie Italiane

La morte di Franco Gatti ha lasciato un po’ tutti senza parole, compresa la conduttrice Eleonora Daniele apparsa molto provata dopo aver dato l’annuncio. Ed ecco che anche nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda ieri si è tornati a parlare dell’artista, della sua vita e della sua carriera. Diversi gli ospiti che hanno colto l’occasione per esprimere nei suoi confronti delle belle parole e raccontare alcuni particolari aneddoti. Tra i vari ospiti anche Iva Zanicchi e Mauro Coruzzi che si sono resi protagonisti di una particolare gaffe di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore. Nello specifico tutto è nato dopo le parole espresse da Coruzzi che nel raccontare una vicenda accaduta durante il Festival di Sanremo ha colto l’occasione per citare uno stilista di nome Artemio precisando poco dopo “Purtroppo è scomparso anche lui”.

La reazione di Iva Zanicchi alle parole di Coruzzi

E’ stato a questo punto che la celebre artista italiana Iva Zanicchi è intervenuta per riprendere Coruzzi affermando “Artemio non è mica morto… vive a Parma, ora farà le corna perchè Mauro l’ha fatto morire”. Parole alle quali Coruzzi ha replicato smentendo quanto detto dalla Zanicchi e affermando che la persona a cui lui stava facendo riferimento è sicuramente morta. Insomma, si è semplicemente trattato di un malinteso dovuto ad un caso di omonimia. Coruzzi ha poi precisato che la persona a cui lui ha fatto riferimento era un uomo che aveva un negozio nella celebre Riccione e che per gli artisti era solito fare delle cose bellissime. Eleonora Daniele è intervenuta per precisare che il suo ospite, non presente in studio ma in collegamento video, con le sue parole non aveva quindi fatto morire qualcuno ancora in vita.

Il ricordo del musicista dei Ricchi e Poveri

Iva Zanicchi ha poi colto l’occasione per ricordare, con grande affetto, il collega improvvisamente scomparso. E nello specifico ha definito Franco Gatti una persona cordiale e sempre in grado di regalare a tutti una buona parola. Mauro Coruzzi ha invece ricordato quando entrambi hanno partecipato nel 2021 al programma condotto da Milly Carlucci ovvero Il Cantante Mascherato.