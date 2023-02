Bianca Atzei e Stefano Corti, lui umilia Costantino Vitagliano, al figlio neonato dice “Non studiare e diventerai come lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Ironia di Stefano Corti per il destino del figlio Noa Alexander. Ecco l’ultimo video diffuso dalla iena sui social.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander ormai diverse settimane fa. Il piccolino è nato infatti lo scorso mese di gennaio ed ha riempito la vita della cantante e di Stefano. I due hanno documentato tutto sui social, sin dall’inizio della gravidanza, arrivando sino al parto e non solo, anche i primi giorni in casa. Soprattutto Stefano è solito fare dell’ironia sul piccolino ed è un pò quello che è accaduto nelle scorse ore.

Bianca Atzei e Stefano Corti genitori del piccolo Noa Alexander

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander. I due sono completamente innamorati del loro piccolino e spesso postano su Instagram foto e video in compagnia del figlio. Tantissimi i like ed i commenti lasciati dai follower che sono sempre più numerosi e sempre più affezionati al bambino.

Stefano fa un video molto divertente con protagonista il figlio e dice “Diventerai Costantino Vitagliano”

In queste ore sta circolando sui social un video in cui Stefano riferisce di pensare al futuro del piccolo. Stefano avrebbe anche citato uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne, ovvero Costantino Vitagliano. Si tratta di un video davvero molto divertente che sembra abbia conquistato davvero tutti. Stefano, nello specifico, tiene in braccio il bambino e dice «Allora Noa io per te ho in serbo un futuro davvero incredibile: andrai qui, a Uomini e Donne. Non avrai bisogno di studiare, sarai un grandissimo tronista».

La nuova vita della cantante e della iena

In tutto ciò, la iena inquadra la tv e proprio in quel frangente stava andando in onda il programma di Maria. Stefano, continua scrivendo “Diventerai come Costantino Vitagliano”. Questo video è stato davvero molto divertente ed ha conquistato tutti. Stefano e Bianca, dopo il grande dolore provato un pò di tempo fa per aver perso un bambino, dopo aver dato l’annunci della gravidanza, adesso finalmente sono felici. I due raccontano giorno dopo giorno la gioia di essere genitori, anche se non nascondono le difficoltà.