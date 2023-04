Isola, Ilary battuta al veleno a Corinne Clery, prima le fa leggere un biglietto e poi arriva la stoccata

0 SHARES Condividi Tweet

Isola, Ilary Blasi chiede a Corinne Clery di leggere un biglietto contenuto all’interno del dolcetto. La replica della conduttrice al veleno.

Ilary Blasi torna in tv con la nuova edizione dell’Isola dei famosi, iniziata ieri lunedì 17 aprile. La conduttrice è arrivata in studio con una capigliatura diversa, molto stile anni ’80. Ad ogni modo,dopo aver salutato il pubblicato, la conduttrice ha anche fatto una serie di battute e lanciato delle frecciatine all’ex marito. Ma cosa è accaduto?

Ilary Blasi torna con l’Isola dei famosi e fa una serie di battute al veleno

Ilary Blasi, la conduttrice di casa Mediaset è tornata con una nuova edizione dell’Isola dei famosi che ha avuto inizio nella serata di ieri lunedì 17 aprile 2023. E’ iniziata così una nuova avventura per la conduttrice, dopo la rivoluzione avvenuta nella sua vita privata e sentimentale, ovvero la separazione da Francesco Totti e la relazione con Bastian Muller.

La conduttrice saluta Nicola Savino, ma il riferimento a Francedco è stato inevitabile

La conduttrice subito dopo aver salutato i suoi telespettatori ed i presenti in studio ha fatto una serie di battute e lanciato delle frecciatine al suo ex, anche se in realtà non ha fatto nomi. Ilary ha utilizzato solo dei doppi sensi, per salutare Nicola Savino che sarà più opinionista del programma, e dando il benvenuto ad Enrico Papi.“Esattamente un anno che non ci vediamo…Vi avevo lasciati con un motto: tutto può cambiare…Ed effettivamente tante cose sono cambiate…Come sapete un uomo vicino a me, che era al mio fianco…Non c’è più…”. Il riferimento a Francesco è stato inevitabile, ma Ilary ha voluto riferirsi a Nicola Savino. “L’uomo di cui parlo è Nicola Savino, che ci sta seguendo da casa…Ciao Nicola questo è l’applauso di tutto lo studio de L’Isola dei Famosi…Un bacio…Ti voglio bene…”.

Corinne Clery legge un biglietto con un messaggio particolare

Dopo Ilary ha presentato le prime tre naufraghe dell’Isola, tra cui Corinne Clery. Proprio a quest’ultima, prima di tuffarsi dall’elicottero ha chiesto di leggere un biglietto contenuto all’interno del dolcetto. Nel biglietto c’era scritto “Il cuore non ha rughe”. Con la sua solita sincerità, Ilary ha fatto una battuta al veleno dicendo “Il cuore non ha rughe, ma tutto il resto si”. Tante risate in studio per la battuta di Ilary.