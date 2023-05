Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso: “Oggi questa cosa non riesco a farla”, nessuno in studio parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 25 maggio, durante la puntata giornaliera di Pomeriggio 5, ad un certo punto Barbara D’Urso ha dovuto ammettere, di fronte al suo pubblico che non riusciva a chiudere un collegamento. Vediamo cosa è accaduto e perché la d’Urso è stata in estrema difficoltà.

Barbara D’Urso ammette: “Non riesco a chiudere il collegamento”

Anche Pomeriggio 5, come tutte le trasmissioni sia Rai che Mediaset, ha iniziato la puntata occupandosi della tragedia che sta vivendo l’Emilia Romagna a causa dell’alluvione che l’ha colpita e devastata.

Barbara d’Urso ha dedicato, come è giusto che sia, un ampio spazio e poi si è occupata di altro. E così ha aperto il collegamento con una donna molto anziana, di 91 anni che, stando a quanto dichiarato dall’interessata è stata presa in giro da una parente che le avrebbe fatto firmare dei documenti e ora la dona deve lasciare la casa dove abita.

L’inviata della d’Urso ha spiegato: “Lei si è fidata e ha firmato delle carte senza leggere bene…Non poteva pensare ci fosse qualcosa di brutto…”. Quando Barbara D’Urso ha parlato con la donna, quest’ultima le ha detto: “Sono stata truffata, non ho più niente…Piango sempre…Datemi un aiuto perchè sono in mezzo ad una strada…Vi prego! Mi hanno portato via tutto…”.

Barbara d’Urso si è molto commossa e ha pronunciato: “Amore…”.

Poi la d’Urso ha aggiunto: “Non ci riesco a staccare il collegamento … L’avessi io una nonnetta … Le mamme e le nonne vanno protette … Faremo il possibile … Non piangere, non si può guardare … Non riesco proprio a staccarmi da questa cosa…”.

Poi si è rivolata alla donna e le ha detto: “Mi raccomando eh…Poi ti chiedo notizie domani…”.

I commenti di Barbara D’Urso quando chiude il collegamento

Poi la conduttrice non ha nascosto tutto il suo sdegno e ha continuato a commentare così: “Ma come si fa? Bisogna avere la pietra al posto del cuore”.

E, ancora di fronte al dolore della donna di 91 anni:

“A 91 anni…Ma come si fa? Mamma mia…Una pietra al posto del cuore proprio…Mamma mia!”.

E poi, ancora: “Ma come si fa? Cosa hai al posto del cuore? Ma dai, una vecchierella così di 91 anni, che ha fatto solo sacrifici nella vita…Non si è mai divertita…La sua casa gliela possono vendere così? Lasciale almeno l’usufrutto…”.