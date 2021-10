Privacy Policy

Privacy e Coockie Police

Ai sensi, e per gli effetti, dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali di natura non considerata “sensibile” forniti a seguito di contatti avuti con baritalianews.it via web o/e telefono, saranno da noi trattati con modalità cartacee o/e informatiche che ne assicurino la riservatezza. Ciò, per adempiere, prima della conclusione di un eventuale rapporto contrattuale, a specifiche richieste avanzate, per eseguire obblighi derivanti da un eventuale rapporto contrattuale o/e per adempiere a obblighi di legge ed, eventualmente, far valere un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 di seguito riportato:

Il conferimento dei suoi dati personali non ha natura obbligatoria; tuttavia, il mancato conferimento degli stessi, determinerà l’irricevibilità di qualunque richiesta o/e incarico e l’impossibilità della relativa evasione. Art. 7 D. Lgs. 196/2003. Di seguito il diritto d’accesso ai dati personali e altri diritti:

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Cosa è un Cookie?

Un cookie http è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web appena visitato. Consente alla pagina di memorizzare informazioni sulla sua visita, quali, ad esempio, la tua lingua preferita e altre impostazioni. Facilita la visita successiva e ottimizza la navigazione del sito. I cookie svolgono un ruolo importante: senza, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza meno personalizzata.

Puoi trovare maggiori informazioni sui cookie su:

I cookie svolgono molti lavori diversi, come permetterti di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordare le tue preferenze e in generale migliorare l’esperienza dell’utente. Possono anche aiutare a garantire che le pubblicità che vedi online siano più pertinenti per te e per i tuoi interessi. I cookie utilizzati in questo sito Web sono stati classificati in base alle categorie presenti nella guida ai cookie di ICC UK.

Tipi di Cookie utilizzati

Utilizziamo diversi tipi di cookie per garantirti la miglior esperienza sul nostro sito. Nel tuo browser potrebbero essere memorizzati alcuni (o tutti) i cookie elencati qui di seguito. Puoi visualizzare e gestire i cookie nel tuo browser, anche se è possibile che i browser per dispositivi mobili non offrano questa visibilità.

Google Analytics

Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google.

Leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy.

Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google. Leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy. Google AdSense

Sul sito potrebbero essere presenti degli annunci di AdSense, piccoli blocchi di pubblicità mirata da parte di Google

Leggi ulteriori informazioni su cookie di Google AdSense e privacy.

Sul sito potrebbero essere presenti degli annunci di AdSense, piccoli blocchi di pubblicità mirata da parte di Google Leggi ulteriori informazioni su cookie di Google AdSense e privacy. Social Network (Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Pinterest, Instagram, ecc.)

Sul sito potrebbero essere installati bottoni di condivisione o sociali di social Networks esterni (quali, ad esempio, Condividi su Facebook, Tweet su Twitter, Condividi su Google+). Potrebbero essere raccolte informazioni nei cookies per inviare informazioni a tali social network per permettere la condivisione di elementi del sito. Rimandiamo ai singoli social network per l’informativa completa sull’utilizzo delle informazioni contenute nei cookie.

Controllo delle informazioni personali

Puoi scegliere di limitare la raccolta o l’uso delle tue informazioni personali nei seguenti modi:

ogni volta che ti viene chiesto di compilare un modulo sul sito Web, cerca la casella su cui puoi fare clic per indicare che non desideri che le informazioni vengano utilizzate da nessuno per scopi di marketing diretto

se in precedenza ci hai accettato di utilizzare le tue informazioni personali per scopi di marketing diretto, puoi cambiare idea in qualsiasi momento scrivendoci o inviandoci un’email a baritalianews@gmail.com

Non venderemo, distribuiremo o affitteremo le vostre informazioni personali a terzi a meno che non abbiamo il vostro permesso o non siamo tenuti per legge a farlo. Potremmo utilizzare le tue informazioni personali per inviarti informazioni promozionali su terze parti che riteniamo possano essere interessanti se ci informi che desideri che ciò accada.

È possibile richiedere i dettagli delle informazioni personali che deteniamo su di te ai sensi del Data Protection Act 1998.

Una piccola tassa sarà pagabile.

Se desideri una copia delle informazioni in tuo possesso, ti preghiamo di scrivere a: baritalianews@gmail.com