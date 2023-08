Sfera Ebbasta asfalta Samuele Bersani: “Ti brucia”

0 SHARES Condividi Tweet

Un’accesa discussione si è scatenata tra Sfera Ebbasta e Samuele Bersani dopo che il cantautore ha lanciato una frecciatina verso un trapper senza autotune. Sebbene non abbia citato esplicitamente Sfera Ebbasta, il web ha interpretato le parole di Bersani come una critica al noto trapper. In risposta, Sfera Ebbasta ha sbottato su Twitter con un messaggio sottile ma carico di ironia. Oltre a questo, l’artista si è esposto su vari argomenti durante un’intervista a Le Iene, parlando della sua carriera, dei fan, e delle sue opinioni sulla società.

La frecciatina di Samuele Bersani

Nel corso della mattina, Samuele Bersani ha lanciato una frecciatina verso un trapper senza autotune che ha steccato durante un suo show. Sebbene non abbia specificato chi fosse il destinatario del suo commento, molti hanno pensato immediatamente a Sfera Ebbasta, soprattutto a causa di un video circolato su TikTok che sembrava mostrare il trapper con problemi di intonazione e autotune.

La risposta ironica di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta ha scelto di rispondere alla presunta frecciatina di Bersani con ironia e classe. Su Twitter, ha scritto: “Quando il c**o brucia spesso la bocca sparla, cit della settimana”. Questo commento sottile ha suscitato l’interesse dei fan e degli osservatori sui social media, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni di confronto.

L’Intervista a Le Iene

Durante un’intervista a Le Iene, Sfera Ebbasta ha affrontato diverse domande riguardanti la sua carriera e la sua vita personale. Riguardo alla sua assenza a Sanremo, ha dichiarato che, se una cosa non è in linea con il suo personaggio o se l’accordo economico non è vantaggioso, preferisce non partecipare: “Perché non vado a Sanremo? Non so, se devo fare una cosa che non voglio fare e non trovo in linea con il mio personaggio, non voglio farlo. Se non trovo un bell’accordo economico non ci vado dai. Anche se le robe di Sanremo ti danno l’hype”. Ha anche parlato del suo successo e della sua popolarità tra gli adolescenti, dicendo che ha più fan che hater e che risponde agli insulti solo occasionalmente.

Le opinioni di Sfera Ebbasta

Durante l’intervista, Sfera Ebbasta ha espresso le sue opinioni su vari argomenti. Ha parlato del rapporto con i suoi fan e della sua immagine pubblica, affermando che il rapporto con lo specchio è molto importante per lui. Ha anche condiviso le sue opinioni riguardo alle unioni gay e all’adozione, sostenendo che un bambino ha bisogno di una figura materna e paterna. Ha infine espresso preferenze tra vari artisti, inclusi Fabri Fibra, Fedez, Laura Pausini e Tiziano Ferro.