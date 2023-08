Roberto Alessi decide di fare una rivelazione su Barbara d’Urso: “I suoi autori erano contrari”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Alessi, noto giornalista e direttore di Novella 2000, ha conquistato una popolarità anche in televisione grazie alle sue apparizioni in vari programmi. Tra le sue esperienze televisive, ricorda con affetto il momento in cui Barbara d’Urso lo volle nel cast de La Fattoria, nonostante gli autori fossero contrari poiché all’epoca era poco conosciuto. Oltre a parlare della sua carriera televisiva, Alessi condivide dettagli sulla sua passione per il gossip e l’influenza delle nuove piattaforme di streaming sulla sua routine di visione televisiva.

Una carriera televisiva iniziata con emozione

Le prime esperienze televisive di Roberto Alessi risalgono ai tempi in cui aveva solo 9 o 10 anni, quando partecipò alla trasmissione “Mago Per Un Giorno” con il mago Zurlì. In seguito, fu coinvolto in Domenica In con Pippo Baudo grazie al suo lavoro di giornalista per la Domenica del Corriere, occupandosi di temi legati alla sanità. La sua carriera televisiva si è poi sviluppata grazie a incontri casuali, come quello con Gianfranco Funari, che gli offrì opportunità interessanti nonostante le sue esperienze difficili, come il periodo trascorso in terapia intensiva dopo tre mesi di coma.

L’amicizia con Barbara d’Urso e l’esperienza a La Fattoria

Una delle esperienze significative di Roberto Alessi è stata la sua partecipazione a La Fattoria, programma condotto da Barbara d’Urso. Nonostante gli autori fossero scettici riguardo alla sua partecipazione poiché era poco noto al pubblico televisivo, Barbara lo volle nello show. La conduttrice riconobbe il suo spirito e la sua capacità di diventare divertente e coinvolgente per il pubblico. Alessi ha raccontato così: “All’inizio in tv ero sempre molto emozionato, tachicardia a mille. Poi sono diventato molto amico di Barbara d’Urso e lei mi volle a La Fattoria nonostante gli autori fossero contrari alla mia partecipazione perché ero un volto sconosciuto, ma lei disse «è spiritoso e lo diventerà»”.

La televisione generalista e le nuove piattaforme di Streaming

Roberto Alessi ritiene che la televisione generalista mantenga ancora la sua posizione dominante, ma riconosce l’importanza delle nuove piattaforme di streaming che offrono programmi interessanti e intelligenti. Tuttavia, ammette che è difficile seguire tutti i programmi desiderati a causa del tempo limitato. Alessi ama guardare la televisione senza un appuntamento programmato, preferendo seguire i suoi interessi e gli impulsi del momento per decidere cosa guardare, spesso leggendo libri o seguendo i social media.

Roberto Alessi ha costruito una carriera di successo sia come giornalista che come volto televisivo. La sua amicizia con Barbara d’Urso gli ha aperto le porte al mondo televisivo, dove è riuscito a conquistare il pubblico con la sua personalità spiritosa. Con la sua passione per il gossip, continua ad essere una figura di rilievo nell’ambito dell’intrattenimento e del giornalismo televisivo.