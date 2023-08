Ballando, il sogno di Milly Carlucci forse quest’anno si avvera

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci esprime nuovamente il desiderio di avere Barbara d’Urso in “Ballando con le Stelle” quest’anno, un sogno che custodisce dal 2017. La possibilità sembra ora più vicina.

Il nuovo cast di Ballando con le Stelle sta prendendo forma, e le sorprese sono dietro l’angolo. Gli autori del famoso programma musicale stanno lavorando per assicurare una stagione indimenticabile, con personaggi che lasceranno il pubblico senza parole. Milly Carlucci rimane al timone del programma, con una visione chiara e un desiderio speciale.

Il sogno di Milly Carlucci, Barbara d’Urso ballerina per una notte

Già nel 2017, Milly Carlucci aveva rivelato il suo desiderio di avere Barbara d’Urso come ospite speciale. La famosa conduttrice di Mediaset è sempre stata al centro dei pensieri della Carlucci, che sognava di vederla ballare, seppur per una sola serata.

«Se è vero che l’ho invitata a venire a Ballando con le Stelle? Certo è tutto vero, le ho chiesto di venire anche come ballerina per una notte. La posso invitare nuovamente e perché no? Purtroppo ci sono contratti e questioni di esclusive. Magari ci possono essere clausole per andare anche in un’altra rete che non è quella dove si lavora quotidianamente. Però ribadisco che noi siamo sempre aperti per la d’Urso», aveva dichiarato Milly.

Ostacoli e speranze, la partecipazione di Barbara d’Urso

La partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle è sempre stata resa difficile dagli impegni della conduttrice con Mediaset e dai contratti di esclusività. Tuttavia, gli ultimi sviluppi sembrano aver creato una nuova possibilità. Milly Carlucci, durante un’intervista di qualche giorno fa, ha dichiarato: «Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?».

Barbara d’Urso è conosciuta per la sua energia e determinazione, sempre pronta a raccogliere nuove sfide. La sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” sarebbe un evento significativo, non solo per i fan della d’Urso, ma anche per tutto il panorama televisivo italiano. L’interazione tra due icone della televisione come Milly e Barbara sarebbe un momento storico, atteso con trepidazione dai telespettatori.

L’attesa e le aspettative

La domanda che resta è se Milly Carlucci riuscirà a realizzare questo sogno, portando Barbara d’Urso in Rai anche solo per una sera. L’attesa è alta, e le aspettative non sono da meno. Il pubblico è pronto per una nuova stagione di Ballando con le Stelle, che potrebbe riservare momenti indimenticabili.