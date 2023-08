Flavio Insinna a La7? Risponde direttamente lui

0 SHARES Condividi Tweet

Il panorama televisivo italiano sta attraversando una fase di transizione, e al centro dell’attenzione si trova Flavio Insinna. Dopo una lunga permanenza come conduttore di “L’Eredità”, molti si chiedono qual sarà il suo prossimo passo nel mondo televisivo. Recentemente, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha fornito alcune indicazioni sul suo futuro, senza però dare certezze assolute, aumentando le speculazioni sul suo possibile spostamento verso La7.

Gli impegni certi e il gossip

Il conduttore romano ha confermato la sua presenza in vari programmi Rai in arrivo. Il 25 agosto, in particolare, presenterà il “Techeteche show”, un tributo a tre pilastri dello spettacolo italiano: Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello. Ma non è tutto. Insinna ha menzionato anche progetti futuri che vedranno la luce su Rai Uno, tra cui una fiction basata sulla vita del campione di scherma Paolo Pizzo e l’evento “Tutti a scuola”, previsto per il 18 settembre. L’amore di Insinna per le arti performative non si ferma al piccolo schermo: ha anche annunciato il suo ritorno a teatro con “Gente di Facili Costumi”, sotto la direzione di Luca Manfredi.

Verso un nuovo orizzonte?

Nonostante l’elenco di impegni annunciati, ciò che colpisce di più è ciò che Insinna non ha detto. Alla domanda su un possibile spostamento a La7, e in particolare sulla conduzione del quiz show Indigo, la sua risposta è stata enigmatica: “Posso dire solo che il futuro è tutto da scrivere”. Una dichiarazione che, pur non essendo una conferma, non nega nemmeno le voci in circolazione. Questa mancanza di chiarezza lascia aperte molte possibilità e alimenta le speculazioni sul futuro professionale di Insinna. Sarà interessante vedere dove lo porteranno i prossimi mesi e se avremo un cambio di direzione nel suo percorso televisivo.